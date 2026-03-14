Dos zarpazos del Oviedo tumban a la cantera morada (1-2)

Chino, extremo del Montañeros, durante una acción del partido JAVIER ALBORÉS

El Montañeros Juvenil cayó en Elviña ante el Real Oviedo (1-2). Un resultado que le deja en duodécima posición, con dos puntos de margen sobre Compostela y Val Miñor, que juegan hoy ante Lugo y Racing de Ferrol, respectivamente. Eso sí, los morados tienen pendiente de disputa su choque ante el Sporting.

Los coruñeses recibieron un golpe tempranero ante el Oviedo: No se había cumplido el minuto diez y Llana hizo el 0-1 a la salida de un córner.

Pudo el Monta poner el empate tras el descanso, pero Álvaro se mostró muy seguro para detener el tiro raso y potente de Xoel Vilariño. Y no llegaría el 1-1, sino el 0-2 en una acción de Torrón, que había avisado justo antes. Los locales reclamaron fuera de juego en su internada, pero el gol subió al marcador.

Habría tiempo para que Pablo Fernández marcara un golazo a centro de Chino, pero no para que el Montañeros lograra ese segundo tanto que valía un punto.