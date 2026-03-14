Derbi entre Ural y Oza Juvenil con la salvación en juego

Acción de juego en un Relámpago-Ural CARLOTA BLANCO

Los derbis entre equipos de la ciudad de A Coruña son una constante en el grupo 1 de Primera Futgal, pero uno de los dos de esta jornada 26 se antoja clave en la lucha por la permanencia. Enfrenta a Ural Español y Oza Juvenil (Leyma, 16.00 horas) y una victoria o una derrota puede suponer la diferencia entre dormir o no en puestos de descenso.

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Ambos llegan tras sumar importantes triunfos. El Ural tiene dos puntos de margen sobre la zona roja gracias a su victoria ante el Torre (1-2) y el Oza puso fin a su mala racha con una épica remontada frente al Orillamar (3-2).

Vencer a ese equipo de la zona alta le permite tener la misma puntuación (25) que el Sporting Coruñés, quien hoy se mide a las 12.30 a un Relámpago que ha puesto tierra de por medio con la zona peligrosa.

Pelea por el ascenso

La competición entra en sus nueve últimas jornadas y también hay gran igualdad en la lucha por ascender a Preferente. El Carral (50 puntos) visita a As Pontes (16.30), último clasificado; el Sporting Meicende (48) recibe al Marte (12.15); y el Galicia Mugardos (47) juega en casa ante el Eume Deportivo (16.30).

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Los de Ferrolterra cierran una zona de playoff a la que también aspiran tres equipos de A Coruña y sus alrededores. Tiene 44 puntos un Sporting Cambre que visita al Torre (16.00); cuenta con 43 un Olímpico que recibe en Vilaboa al Perlío (17.00); y está con 42 el Orillamar, que esta fecha recibe al Cedeira (16.00).

Completa la jornada un Meirás-Imperátor (17.00) en la que los de la Sagrada Familia buscan acercarse a una zona de salvación que ven a dos puntos.