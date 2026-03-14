Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Primera Futgal

Derbi entre Ural y Oza Juvenil con la salvación en juego

Santi Mendoza
Santi Mendoza
14/03/2026 21:50
Acción de juego en un Relámpago-Ural
Acción de juego en un Relámpago-Ural
CARLOTA BLANCO
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los derbis entre equipos de la ciudad de A Coruña son una constante en el grupo 1 de Primera Futgal, pero uno de los dos de esta jornada 26 se antoja clave en la lucha por la permanencia. Enfrenta a Ural Español y Oza Juvenil (Leyma, 16.00 horas) y una victoria o una derrota puede suponer la diferencia entre dormir o no en puestos de descenso.

Una acción del encuentro entre Oza Juvenil y Relámpago de esta temporada

El Oza Juvenil no renuncia a seguir en Primera

Más información

Ambos llegan tras sumar importantes triunfos. El Ural tiene dos puntos de margen sobre la zona roja gracias a su victoria ante el Torre (1-2) y el Oza puso fin a su mala racha con una épica remontada frente al Orillamar (3-2).

Vencer a ese equipo de la zona alta le permite tener la misma puntuación (25) que el Sporting Coruñés, quien hoy se mide a las 12.30 a un Relámpago que ha puesto tierra de por medio con la zona peligrosa.

Pelea por el ascenso

La competición entra en sus nueve últimas jornadas y también hay gran igualdad en la lucha por ascender a Preferente. El Carral (50 puntos) visita a As Pontes (16.30), último clasificado; el Sporting Meicende (48) recibe al Marte (12.15); y el Galicia Mugardos (47) juega en casa ante el Eume Deportivo (16.30).

Orillamar y Sporting Cambre, durante su partido de la 22ª jornada del grupo 1 de Primera Futgal

Así son las diez últimas jornadas de los seis aspirantes a ascender a Preferente

Más información

Los de Ferrolterra cierran una zona de playoff a la que también aspiran tres equipos de A Coruña y sus alrededores. Tiene 44 puntos un Sporting Cambre que visita al Torre (16.00); cuenta con 43 un Olímpico que recibe en Vilaboa al Perlío (17.00); y está con 42 el Orillamar, que esta fecha recibe al Cedeira (16.00).

Completa la jornada un Meirás-Imperátor (17.00) en la que los de la Sagrada Familia buscan acercarse a una zona de salvación que ven a dos puntos. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

sofan san tirso

Las previas | El San Tirso busca ante el Sofán dejar casi asegurada su presencia en los playoffs
Santi Mendoza
Montañeros-Lugo B el pasado 15 de febrero en Elviña Grande

Las previas | El Montañeros vuelve al hogar un mes después
Santi Mendoza
Acción de juego en un Relámpago-Ural

Derbi entre Ural y Oza Juvenil con la salvación en juego
Santi Mendoza
Chino, extremo del Montañeros, durante una acción del partido

Dos zarpazos del Oviedo tumban a la cantera morada (1-2)
Santi Mendoza