Seis jornadas en 21 días para posicionarse

Achore y Jota pelean por un balón durante el Montañeros-Arteixo de la primera vuelta PATRICIA G. FRAGA

La temporada 2025-26 de la Tercera RFEF gallega ha ido a un ritmo menor que otras competiciones del ámbito autonómico, pero en las próximas semanas va a coger carrerilla. Ni más ni menos que seis jornadas en 21 días en las que más del 50% de la Liga definirá en qué situación llega al sprint final con respecto a la lucha por el playoff de ascenso. Y ahí quieren estar Atlético Arteixo y Montañeros, para quienes es momento de resistir y avanzar.

Las cuentas del Silva para mantenerse en Tercera Más información

El motivo de que, a día 14 de marzo, los equipos de Tercera tan solo hayan disputado 23 partidos obedece a los parones motivados por la Copa de Regiones. Uno ya estaba previsto al estar programada la fase de grupos del torneo de selecciones autonómicas, por lo que se decidió que la 26ª jornada tendría lugar el 19 de marzo, festivo de San José. Por su parte, la 23ª jornada iba a ser el 1 de marzo, pero quedó suspendida al llegar Galicia a la final a cuatro nacional, en aras de no perjudicar a los equipos que cedían jugadores a la ‘Irmandiña’. Esta fecha se recuperará el 2 de abril, Jueves Santo, por lo que serán seis las jornadas encuadradas en el plazo de tres semanas.

El Arteixo se encuentra en su mejor momento de la temporada, con tres victorias consecutivas frente a Barbadás (3-0), Racing Villalbés (1-2) y Viveiro (2-0), que le han distanciado definitivamente de puestos de descenso (más de cuatro partidos de margen) y le tienen en novena posición, a dos puntos del playoff. Este tramo de seis partidos es momento para resistir y ya después llegará un tramo final algo más amable donde todo es posible.

Y es que en estas tres semanas el Arteixo empezará midiéndose a uno de los dos candidatos al ascenso directo, el Arosa en A Lomba, y terminará en San Lázaro frente al otro, el Compostela. Entre medias jugará ante tres equipos que pelean por los playoffs como Montañeros (L), Somozas (V) y Estradense (L) y visitará al Noia, equipo de la zona baja.

A partir de ahí, entre la 30ª y la 34ª jornada, el Arteixo jugará ante tres equipos inmersos ahora mismo en la lucha por el playoff —Barco (L), Boiro (V) y Céltiga (V)— y recibirá en Ponte dos Brozos a Juventud Cambados y Silva, que luchan por salvarse.

Ausencias

En lo que se refiere a las bajas, lo normal es que el defensa Fer Gordo no pueda tener minutos esta temporada, pese a que ya está entrenando con el grupo, mientras que el central Álvaro Casas y el centrocampista Queijeiro regresarán, en principio, sobre Semana Santa. Más temprana será la recuperación del lateral derecho Moreta, el central Hugo García y el extremo Raúl Melo, quienes, si todo va bien, volverán a tener minutos en breve.

Rubo, la nueva joya de un Arteixo lanzado Más información

Distinto es el panorama en cuanto a calendario para el Montañeros, que está a tres puntos del puesto de playoff que marca el Céltiga y debe dar el golpe sobre la mesa en este tramo. Tres semanas en las que será local contra tres equipos de la zona baja (Noia, Viveiro y Barbadás), además de contra el Arosa; y visitará a Arteixo y Somozas, rivales directos.

Más complicado sobre el papel será el sprint final, donde al menos será local en tres ocasiones. El Montañeros se desplazará a San Lázaro y Barraña para medirse a Compostela y Boiro, mientras que Estradense, Barco y Juventud Cambados visitarán Elviña.

La plantilla del Montañeros ha recuperado efectivos antes de este momento clave y, a día de hoy, cuenta con tres bajas. El lateral izquierdo Pedro Barbolla está pendiente de una resonancia para saber los tiempos de recuperación de su esguince; el extremo Ogando regresará la semana que viene tras superar su microrrotura y al también atacante Sito País cumple en un mes los plazos marcados para su delicada lesión de ligamento cruzado.

En lo que coinciden sus entrenadores, Posi y Jairo Arias, es en la filosofía del partido a partido. “Toca seguir apretando; cada vez estamos más cerca de nuestro objetivo (la permanencia) y ahora vienen una serie de partidos muy seguidos y difíciles”, declaró el técnico del Arteixo tras el triunfo ante el Viveiro. A la situación clasificatoria no le doy mayor importancia. Sabemos que tenemos que ir semana a semana trabajando mucho y muy bien, y cuando llegue el final, mirar dónde hemos quedado. Seguimos centrándonos en mejorar cada día”, comentó Jairo tras el triunfo ante el Silva del pasado mes.

Otros calendarios

Solo diez puntos separan al tercer clasificado del decimotercero. Y ambos son buen ejemplo de que todo puede dar aún muchas vueltas, pues mientras el Racing Villalbés se medirá hasta Semana Santa ante Somozas, Estradense, Compostela, Barco, Arosa y Boiro, los de Calabagueiros jugarán contra Lugo B, Alondras, Barbadás, el propio Villalbés, Silva y Noia.

Tendrá también mucha importancia el factor local, con equipos como el Céltiga que solo disputarán dos duelos como local hasta Semana Santa y otros como el Boiro que jugarán cuatro de las seis veces delante de su gente.

La 25ª jornada se pondrá en marcha este sábado con tres partidos que implican a la zona noble de la tabla: Boiro-Gran Peña (17.00 horas), Somozas-Racing Villalbés (17.00) y Compostela-Alondras (18.00).