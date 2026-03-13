La previa | El Monta busca abrir brecha con la zona roja ante el Oviedo

Montañeros-Gimnástica Torrelavega cuando los coruñeses aún jugaban en A Grela CARLOTA BLANCO

Dos triunfos postreros contra Deportivo Roces y Val Miñor proporcionaron cierto colchón al Montañeros Juvenil, que tras dos derrotas se ve esta tarde ante una nueva ‘final’ por la permanencia. Será ante el Real Oviedo (Elviña Grande, 16.00 horas), una cantera profesional a la que le está costando dar con la tecla en esta edición de la División de Honor.

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El equipo coruñés escapó de la zona roja al ganar —en el añadido y con remontada— dos partidos que precedieron a una previsible derrota frente al Celta (1-2), segundo clasificado; y otra mucho más inesperada ante el Racing de Ferrol (1-0), colista. Pese a ocupar la duodécima plaza, la última de salvación, el margen es de dos puntos con respecto a Compostela y Val Miñor, quienes además han disputado un partido más.

Eso sí, el duelo que tiene pendiente el Monta es frente al Sporting de Gijón, tercer clasificado, por lo que no debe despistarse. Y esta es una buena oportunidad para acercarse a la ansiada permanencia, ya que, por mucho nombre que tenga el Oviedo, la realidad es que hasta ahora solo ha cosechado dos puntos más que los morados. También invita al optimismo el precedente de la primera vuelta, que se saldó con un 2-2 en tierras asturianas.

Una dificultad para el Montañeros es que cuenta con cinco bajas para el partido. Javi, Erick y Xoel Anido están en el dique seco, mientras que Buide y Arrojo no podrán estar por sanción. No será una excusa para un Guerreiro que confía en las posibilidades de su equipo siempre y cuando sea valiente y mantenga la concentración.

“Espero un partido igualado como en la ida. Tenemos que ser agresivos en bloque alto para evitar que nos hundan, porque cuando se posicionan en campo contrario, meten a mucha gente por delante del balón. Cuando suceda, nos dará opciones de hacer daño al contraataque, pero también implica que tendremos que defender muy bien situaciones de área. Con balón debemos leer bien sus saltos para progresar limpio y, si lo hacemos, podremos atacar a campo abierto y hacerles daño”, valora el entrenador.

En lo que se refiere al rival, llega limpio de sanciones y con el extremo derecho Torrón como máximo goleador. Ha hecho cinco tantos en lo que va de campeonato y cuatro de ellos fueron ante equipos gallegos (en ambos partidos frente al Pontevedra, uno ante el Arosa y otro contra el Compostela).