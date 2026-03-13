La pelea por el playoff de Preferente se pone al rojo vivo

Un duelo aéreo durante el Sofán-San Tirso Raúl López

El Lalín parece tenerlo todo encarrilado para conseguir el ascenso directo en la Preferente Norte. Su principal perseguidor, el Negreira, estuvo en esa posición muchos meses y, por plantilla y puntuación, parece un fijo en los puestos de playoff. Sin embargo, de ahí para abajo, todo parece una carnicería. Tan solo ocho puntos separan a San Tirso, Órdenes, Sofán, Betanzos y Paiosaco, que se disputarán entre los cinco las tres plazas restantes en ese playoff que dará la opción de subir a Tercera Federación.

En estos momentos, quienes más de cara lo tienen para colarse en esos primeros puestos son el San Tirso y el Órdenes, con 45 y 44 puntos, respectivamente. Ambos se sitúan a un margen considerable del Betanzos, el primero de estos equipos que ahora mismo se quedaría fuera del playoff con 38 puntos. 39 tiene el Sofán, quinto, y 37 el Paiosaco, que es séptimo.

En cuanto a calendario, el Betanzos es quien parece tener el más favorable de aquí a final de temporada. No tiene ningún duelo directo contra el resto de equipos de esta pelea y hasta las dos últimas jornadas solo se medirá a equipos que ocupan posiciones de la octava hacia abajo. En esas dos últimas fechas, el conjunto entrenado por Claudio Corbillón se medirá a Negreira y Lalín, los rivales en principio más complicados de la categoría, pero que pare entonces es bastante probable que no tengan ya nada en juego en su horizonte. Además, el Betanzos tiene un partido extra pendiente, que corresponde a la jornada aplazada contra el Dubra.

A pesar de tener cuatro duelos directos, el San Tirso parece tenerlo también bastante de cara. El conjunto entrenado por Fabio parece estar destinado a que, este sí, sea su año. Fuera de esos cuatro duelos directos, de los cuales dos serán en el siempre complicado O Monte, el resto de encuentros parecen bastante asequibles para los de Abegondo, que también parten con la ventaja de ser los que más puntos tienen ahora mismo de este pequeño grupo. Además, cinco de sus encuentros serán en el García Irmáns.

Tres duelos directos tienen tanto Órdenes como Sofán. Los carballeses se aprovecharon del empate del pasado fin de semana entre Betanzos y Paiosaco para colarse en los puestos de playoff, pero esta jornada visitan O Monte en un duelo de alto voltaje. En contra de ambos juega el hecho de disputar cuatro de los nueve partidos restantes lejos de sus respectivas casas. A favor del Órdenes, el haber sumado ya 44 puntos.

El que peor parece tenerlo en estos momentos es el Paiosaco. El conjunto larachés no empezó bien la temporada, pero tras el cambio de entrenador ha conseguido dar un giro radical a su temporada. En estos momentos se encuentra en una gran racha positiva de seis partidos sin perder y de haber cosechado tan solo una derrota (contra el Victoria en A Grela) en los últimos doce encuentros.

Sin embargo, el calendario más inmediato del equipo entrenado por Iván Sánchez no puede ser más complicado. Tras visitar el pasado domingo al Betanzos, este fin de semana visitan al Negreira (segundo) y el próximo visitan al Lalín (líder). Pero no acaba ahí la cosa. En las dos semanas siguientes se medirá a Sofán y Órdenes. Cuatro jornadas en las que se decidirán las opciones reales de que el Paiosaco pueda acabar dentro de los puestos de playoff y tenga la oportunidad de regresar a Tercera.