El Oza Juvenil no renuncia a seguir en Primera

Una acción del encuentro entre Oza Juvenil y Relámpago de esta temporada

El comienzo de temporada del Oza Juvenil fue prometedor y esperanzador. Dos triunfos en dos jornadas que les permitió verse en cabeza del Grupo 1 de Primera Futgal de manera prematura. “Los objetivos no pueden ser otros que crecer en todos los aspectos, a nivel individual y colectivo”, afirmó a este diario el entonces entrenador del equipo, Franchu.

El Oza mantuvo un buen ritmo en el primer tercio de temporada. Tras las once jornadas inaugurales de competición, el club era octavo con 18 puntos en su casillero, a dos del playoff, a cuatro del liderato y doce por encima de los puestos de descenso a Segunda. Unas semanas antes había llegado la primera piedra de su camino con la renuncia de Franchu a su puesto como entrenador principal del equipo por motivos personales. En su lugar, fue Diego ‘Turu’ Martínez, coordinador del club, quien se puso al mando del timón del Oza.

Desde entonces, el equipo ha atravesado una terrible racha negativa de trece jornadas con los siguientes datos: una victoria, un empate, once derrotas, trece goles a favor y 47 en contra. Cuatro meses en los que el Oza solo fue capaz de sumar cuatro puntos y pasó del puesto número ocho de la tabla clasificatoria al 17, el segundo por la cola. “Está siendo una temporada de altibajos. Empezamos la primera vuelta con buenos resultados y ahora este segundo tramo se nos está complicando, haciéndonos estar en la parte baja de la clasificación y luchando por evitar el descenso”, explica Jacobo Meirama, jugador del Oza.

El propio Meirama achaca este bajón a los siguientes motivos: “Hubo varios factores mentales, de ver que las cosas no salen como las entrenamos y vernos en los puestos de ahí abajo. Eso nos está haciendo encajar goles de más, pero uno de los factores principales fue la plaga de lesiones que tuvimos en defensa, que nos hizo estar bajo mínimos y encajar más goles de los debidos”. En las próximas semanas esperan ir recuperando jugadores y seguir recibiendo ayuda de los juveniles.

La racha negativa del Oza llegó a su final el pasado fin de semana. Todo hacía indicar que iban a sumar una nueva derrota cuando, en el minuto 75, caían 0-2 contra el Orillamar. Sin embargo, los goles de Imad, Samu Rumbo y el propio Jacobo Meirama sellaron una remontada épica para ellos. “El partido del domingo es lo que define a este equipo, somos una piña dentro y fuera del vestuario y lo del domingo fue una demostración de ello. Salimos del descanso convencidos de que si hacíamos lo que habíamos entrenado y con un par de cambios tácticos, le daríamos la vuelta al partido, y así fue. Jugamos con orgullo y conseguimos encerrar al Orilla en su campo y llevarnos los tres puntos”, explica Meirama.

Un resultado que el vestuario confía en que sea un punto de inflexión en su temporada: “El equipo ya estaba confiado antes del partido de que íbamos a darle la vuelta a la situación y ahora, después de esta victoria y de la manera en la que lo logramos, es un plus de motivación de cara al tramo final”.

Por delante, el Oza Juvenil tiene por delante diez partidos para conseguir la permanencia. A su favor juegan varios factores: que están empatados a puntos con el Sporting Coruñés, que marca la permanencia, y que la pelea es a, mínimo, ocho bandas. “Estoy convencido al 100% de que lo vamos a lograr. A pesar de que algunos en sus artículos ya nos dan por descendidos, sé cómo de unido está este grupo y juntos vamos a darle la vuelta a la situación para conseguir la salvación”, sentencia Jacobo Meirama sobre su equipo.