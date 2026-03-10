Toni García: "Contra un invicto sales con ganas de demostrar que el equipo puede con cualquiera"

Toni García durante un partido con el Deportivo Ciudad Andrea López Souto

Toni García (A Coruña, 2002) salió desde el banquillo el pasado domingo para el Deportivo Ciudad. Pero 10 minutos le bastaron para convertirse en héroe. El delantero consiguió en el tiempo de descuento marcar el gol de la victoria contra el líder de su grupo, un Maravillas que hasta ese momento no había perdido ningún encuentro en lo que iba de temporada.

¿Cuánto tiempo lleva en el Deportivo Ciudad?

Empecé a jugar a fútbol en prebenjamines con el Deportivo Ciudad. Estuve unos cuatro años y después estuve en el Sporting Coruñés. Al pasar a la ESO me pasé al atletismo durante seis o siete años, pero es un deporte difícil, que necesita muchas horas y acaba desgastando, así que hace tres años volví al fútbol con unos amigos y nos metimos al Deportivo Ciudad.

¿Cómo se definiría a sí mismo como futbolista?

En lo que más destaco es en la velocidad. Soy un delantero que suele jugar al desmarque, tratando de buscar espacios tanto por la banda como por el centro. También destaco por ser alto y trato de aprovecharlo para bajar balones y estoy trabajando en el control.

¿Cómo valora la victoria del pasado fin de semana?

Fue un partidazo de principio a fin. Desde el vestuario se veía que el equipo estaba superenchufado y es lo que tratamos de plasmar en el campo desde el minuto uno. Entramos muy enchufados y en el minuto 7 conseguimos el primer gol de penalti. El Maravillas es un equipo que te somete a base de posesión de balón y que centra muchos balones, lo cual siempre pone en aprietos, pero durante todo el partido conseguimos solventarlo bien hasta que en el 87 nos metieron el 1-1, que fue un palo. Tratamos de seguir hasta el final, no perder la mentalidad y César consiguió robar en el borde del área, darme el pase atrás y yo definí al palo largo.

Su entrenador acertó con el cambio.

Sí, desde que estábamos en la banda nos dijo que teníamos que entrar a darlo todo, que saliéramos enchufados porque podía ser muy bonito llevarnos algo positivo de ese partido. En este caso se plasmó en el campo todo lo que nos dijo y conseguimos los tres puntos.

¿Motiva más jugar contra un equipo que va invicto?

Motiva y mucho. Sobre todo porque nosotros estamos en un momento que veníamos de una racha de muchas victorias seguidas, en un buen momento, aunque la semana pasada perdimos contra el Eirís. Así que este partido era importantísimo para seguir enganchados a ese grupo de arriba. Además, contra el Maravillas, que iba invicto, sales con más ganas que nunca de demostrar que el equipo puede con cualquiera y que luchamos ante cualquier situación.

¿Ven factible pelear el tercer puesto o se les queda algo lejos ya (9 puntos)?

Por eso también fue un palo el partido con el Eirís, que está quinto ahora mismo y está luchando por lo mismo que nosotros. Ahora el Laracha, que es tercero, está a nueve puntos, pero ganar al Maravillas es un plus y nos motiva un montón para acabar la temporada de la mejor manera posible. Aunque esté lejos, lo lucharemos. Y si no llegamos, al menos que acabemos en el puesto más alto posible, que es lo que pretendemos, al fin y al cabo.

Un jugador de su liga que no pueda faltar en la sección.

Roberto Fuentes, del Sporting Coruñés B. Metió un doblete en los últimos minutos del partido para remontar contra el Unión Sportiva esta jornada y parece que está en un buen momento de forma.