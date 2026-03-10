Las cuentas del Silva para mantenerse en Tercera

Los jugadores del Silva se abrazan durante el partido contra el Somozas en A GrelaSilva - Somozas 1-0 Javier Alborés

Con dos tercios de competición consumidos, la Tercera Federación encara ya su recta final con todos los frentes abiertos. Uno de ellos es el del descenso a Preferente y la permanencia en Tercera un año más. Una batalla en la que se ha vuelto a ver involucrado el Silva.

El conjunto coruñés ocupa, en estos momentos, el puesto número 16 (el último que supone perder la categoría) de la tabla clasificatoria con 19 puntos. Por debajo, el Silva ha dejado a Noia (17) y Barbadás (16), mientras que por arriba está ubicado a tan solo un punto de la permanencia, que marca el Juventud de Cambados con 20 puntos. Más lejos quedan Viveiro y Barco, que tras unas buenas rachas en las últimas semanas se han distanciado hasta los 27 y 29 puntos, respectivamente.

La carrera por no descender parece que será a cuatro bandas entre Barbadás, Noia, Silva y Cambados, pero el miedo siempre presente a un posible arrastre de Segunda Federación obliga a incluir a un quinto equipo (en este caso el Viveiro) en la ecuación. Esto se evitaría, como siempre, si el equipo gallego que dispute el playoff de ascenso a Segunda lo terminase ganando, como ocurrió la temporada pasada con la Sarriana.

Si la competición acabase hoy, la propia Sarriana regresaría a Tercera y provocaría ese temido arrastre, pero el equipo lucense está empatado a puntos con la permanencia. El resto de equipos gallegos de Segunda no parece que vayan a tener problemas para mantenerse: el Fabril es líder, Coruxo y UD Ourense coquetean con el playoff y el Bergantiños está seis puntos por encima del descenso, aunque todavía no ha ganado en 2026.

Calendario

Por delante quedan once jornadas para que esta batalla se resuelva con tres o cuatro equipos descendidos a Preferente. La buena noticia para el Silva es que tiene, a priori, el calendario más asequible de los cinco equipos. El conjunto entrenado por Diego Armando García tiene duelos directos con los otros cuatro equipos inmiscuidos en su pelea, seis contra clubes de la 'zona media' y tan solo uno contra el top-4.

En lo más inmediato, el Silva se mide a Cambados, Barco, Céltiga, Viveiro y Gran Peña, con el hándicap de que tan solo el duelo contra los de A Illa se disputará en A Grela. En el tramo definitivo, los coruñeses recibirán a Lugo B, Barbadás y Noia en A Catedral y visitarán a Alondras, Vilalbés y Atlético Arteixo, contra el que cerrarán la temporada en el Ponte dos Brozos con un derbi que puede ser de alto voltaje para ambos.

Por su parte, pese a ser el equipo que parte con una mayor ventaja de puntos, el Viveiro es el que tiene un calendario a priori más complejo. Se enfrenta a tres de los cuatro primeros y tan solo tiene dos duelos directos (contra Cambados y Silva). Además, entre sus partidos contra la zona media se incluyen 'cocos' de la liga como Estradense y Alondras.

El Cambados es, junto con el Silva, el que tiene un calendario más amable: cuatro duelos directos y dos contra el top-4 para ellos. Más complicado, tanto por puntos como por dinámica actual y calendario, lo tienen Barbadás y Noia, que tan solo tendrán dos duelos directos cada uno que, además, pueden terminar siendo decisivos (para mal suyo), ya que son en las jornadas finales de la competición.