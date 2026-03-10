Beto: “Todos sabemos lo que tenemos que hacer en el campo”

Beto intenta cortar un balón en el Paiosaco-Sigüeiro de esta campaña RAÚL LÓPEZ

Resta el último tercio de competición, pero Alberto Varela ‘Beto’ ya ha disputado más minutos que en sus cuatro últimas temporadas con el Paiosaco. Este es su octavo curso en el equipo de A Porta Santa y tiene a tiro su récord de participación (temporada 2018-19) mientras ve como el equipo sigue creciendo con el paso de las jornadas.

El empate ante el Betanzos prolongó una racha positiva de cinco victorias consecutivas y les deja a dos puntos de los puestos de playoff. “Fue un partido con pocas ocasiones, trabado. El campo estaba muy pesado”, inicia el central, que da por bueno el punto.

“Todo lo que sea puntuar en campos así es positivo. Ellos están muy acostumbrados a jugar allí y tienen muy marcado como lo deben hacer, por lo que tratamos de adaptarnos lo más rápido posible a los envíos en largo a las espaldas de los laterales y a esos balones directos donde se disputa la segunda jugada. Sabemos que hacen A-B-C, pero muy bien; por algo son el equipo menos goleado de la Liga”, explica Beto.

En lo personal, afirma sentirse muy contento. “Aunque llegue tarde, parece que por fin me están respetando las lesiones. Me encuentro muy bien física y psicológicamente y estoy encantado de estar jugando tanto y aportar al equipo”, se congratula.

Y es que su última lesión fue especialmente delicada: “Hace dos años en Viveiro tuve un esguince de tobillo de grado 3, bastante gordo. Primero me recomendaron operar, pero finalmente optamos por inmovilizarlo bastante tiempo, lo que no resultó. Me tuvieron que hacer una artroscopia para limpiar bien la articulación e intentar volver a ganar la movilidad que no tenía para jugar sin dolor”.

Dos frentes abiertos

Beto reconoce que la Copa de A Coruña es un objetivo especialmente relevante para el Paiosaco y emplaza la lucha por el playoff a tener atada la permanencia. Sea como sea, ambos objetivos son factibles por la mejoría que ha experimentado el equipo. “Ahora mismo tenemos unas ideas muy claras de cómo tenemos que jugar. Son cosas básicas, pero todos sabemos lo que debemos hacer. Y aparte de eso, los compañeros de arriba últimamente están que lo meten todo, que también ayuda”, agrega.

Por último, el central destaca su primera temporada en A Porta Santa (2018-19) como el momento en el que, por la unión de aquel vestuario de Tercera RFEF bajo la batuta de Juan Riveiro, le caló hondo el Paiosaco: “Me arraigó mucho ese año”.