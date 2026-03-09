Rubo, la nueva joya de un Arteixo lanzado

Rubo gesticula durante el Arteixo-Viveiro JAVIER ALBORÉS

La 24ª jornada del grupo 1 de Tercera RFEF ha dado mucho de sí. Hubo acción en la pelea por el primer puesto, con la coincidencia de que, mientras el Compostela encajaba ante el Lugo B, el Arosa conseguía el gol del triunfo frente al Noia y le igualaba a puntos. También en la lucha por el playoff, con el tercer triunfo consecutivo del Atlético Arteixo y un Montañeros que pasó por todos los estados de ánimo y rescató un punto en el último instante. Tampoco faltó emoción en la pugna por la salvación, que el Silva ve un punto más cerca tras empatar frente al Boiro.

Pero si alguien brilló especialmente en los equipos coruñeses, ese fue Rubén Martínez (A Laracha, 2006), conocido futbolísticamente como Rubo. El extremo diestro del Arteixo dio ante el Viveiro una exhibición de velocidad y regate, marcó un gol, provocó un penalti y consolidó una candidatura a jugador revelación de la Liga que lleva presentando varias semanas. Es solo su primer año como sénior, pero ya lleva diez titularidades, dos tantos y cuatro asistencias.

“Siempre es agradable marcar y ayudar al equipo. Soy más de asistencias que de goles, pero es bonito. A mí me da igual meterlo yo, que lo meta Otero o quien sea… Lo importante es ganar el partido”, reflexiona sobre un tanto que llegó tras un balón largo de Tomé.

De las diez veces que partió de inicio, cinco fueron en las cinco últimas jornadas. Es una muestra de que ha derribado la puerta del once, pero Rubo tira de humildad: “Como le comenté hace tiempo a mi círculo, entreno y trabajo siempre igual. Y cuando me toque jugar, voy a correr. Si me quieren poner, perfecto, y si no, tampoco me va a desanimar. Ahora me está tocando entrar, creo que estoy ayudando al equipo y espero seguir así”.

El atacante reconoce que el del Viveiro fue su mejor partido de la temporada junto al de hace tres semanas frente al Barbadás. Ambos reflejaron a la perfección su forma de entender el fútbol. “Si tengo espacio por banda, voy a correr. No tengo otra cosa en la cabeza que ir para adelante y sacar centro o tirar a gol si la situación lo pide”, explica un Rubo que acostumbra a jugar por la derecha para explotar sus características de extremo clásico.

El salto a sénior

Tras toda una vida en el Arteixo —desde biberones a los 6 años hasta el primer equipo con los 19 que tiene ahora—, el salto a sénior es el más grande que le ha tocado afrontar. Pero también el que le ha proporcionado el salto de calidad definitivo. “Se nota muchísimo a nivel físico por todo el trabajo específico. Yelco (preparador físico) nos metió mucha caña y lo sigue haciendo los miércoles, que es el día reservado. Y lo noto en la fuerza y la resistencia, pero sobre todo en la velocidad; me veo mucho más rápido que el año pasado”, apunta.

Esto no quiere decir que su etapa de cantera no fuera fructífera, pues, por ejemplo, con el Juvenil logró dos ascensos, varios de sus mejores recuerdos en el fútbol y en la temporada de Liga Nacional también notó una gran subida de nivel.

“Cuando jugamos la final por el ascenso a Liga Gallega contra el Montañeros (temporada 2022-23) la vuelta en Visma fue quizá el mejor partido de mi vida. Habíamos perdido 0-2 en la ida y, tras acabar con ese mismo resultado, acabamos ganando 2-6 en la prórroga”, rememora Rubo, que el año siguiente fue pieza clave para el nuevo ascenso y se recuperó a tiempo de una lesión para tirar uno de los penaltis en la tanda decisiva frente al Oroso.

Este partido le sirve para destacar a la afición del Arteixo, muy comprometida con las categorías inferiores: “No quiero asegurar que había más gente que cuando ascendió el primer equipo a Tercera, pero por ahí andaría la cosa…”.

Debut contra el Fabril con 16 años

Fue en estos últimos años de cantera donde tuvo al entrenador que más le ha marcado hasta la fecha. “A ‘Juni’ (Joel García) le tengo que dar el crédito que se merece. Sin él no estaría donde estoy ahora. Entrenar con él y con los compañeros que tuve, que ya son amigos para toda la vida, te da mucha soltura y ganas de aprender”, destaca el extremo, que durante su etapa juvenil entrenaba un día con el primer equipo e hizo su debut con apenas 16 años contra el Fabril en partido de Tercera RFEF. “Entré ahí un poco a la guerra”, bromea.

Un sinfín de vivencias con el equipo rojiblanco, su casa. “Pon lo que quieras de lugar de nacimiento, pero si me preguntan, yo soy de Arteixo (risas). Hago toda mi vida aquí, tengo a la familia, vengo todas las tardes a entrenar yo o a los niños…”, ejemplifica un Rubo que se centra en el presente cuando es preguntado por el futuro. “Soy de no pensar demasiado, simplemente trabajar. Pero aquí estoy comodísimo y siempre estaré contento”, asegura.

A falta de once jornadas para el final, el Arteixo es noveno a dos puntos del playoff y tiene trece de margen con la zona roja. “Hace ilusión mirar hacia arriba, pero lo que dice Posi va a misa. Posi es el que manda y si dice asegurar permanencia, se asegura y una vez la tengamos, pues ya nos planteamos a dónde podemos llegar”, cierra el jugador.

Y es que el preparador de Sada se mostró satisfecho en su valoración del partido, pero aboga por mantener los pies en el suelo. “El equipo sigue creciendo, estamos a muy buen nivel y cada vez somos mejores. Estamos más serios en área propia, que era lo que nos estaba penalizando, como muestra que en los tres últimos partidos solo encajamos un gol y de penalti, pero no hemos dejado de ser ofensivos y dominadores, que es lo que buscamos. Hay que seguir apretando; cada vez estamos más cerca de nuestro objetivo y ahora vienen una serie de partidos muy seguidos y difíciles”, enfatiza Posi.

Jairo y Diego Armando

También realizaron su habitual valoración de la jornada los entrenadores de Montañeros y Silva. Jairo Arias, técnico del equipo de Elviña, ve justo el punto obtenido en el campo del Racing Villalbés: “En la primera parte fuimos superiores. Entendimos bien todos los momentos con el balón y, salvo por cómo estaba el campo, nos encontramos muy cómodos. En la segunda estuvieron mejor ellos; nos faltó calma con la pelota y ajustar mejor. El resultado refleja bien lo que fue el partido”, concluye.

A tres puntos del playoff se queda el Montañeros y a uno de salir del descenso un Silva al que su entrenador, Diego Armando García, ve en el camino correcto. “El balance es muy positivo. Nos encontramos con dificultades al inicio, ya que no nos esperábamos un planteamiento tan conservador del rival, pero durante el partido encontramos soluciones y estuvimos muy cerca de ganar tras una gran segunda parte”, expresa tras el empate frente al Boiro en A Grela.