La jornada | El Carral vence al Mugardos y vuelve a ser líder

O Castro acogió el Carral-Galicia Mugardos GERMÁN BARREIROS

El Carral derrotó al Galicia Mugardos (2-0) y vuelve a ser líder en el grupo 1 de Primera Futgal. Los de O Castro se impusieron con goles de Álex Boado y Cristian Taboada y ahora tienen tres puntos de margen sobre el equipo de Ferrolterra y dos sobre un Sporting Meicende que hizo los deberes en Perlío (0-1). Marcó Teo Nikander para los de Maikel Naujoks.

Donde se abre cierto hueco es en la lucha por el playoff de ascenso. A la derrota del sábado del Olímpico se sumó la del Orillamar ante un Oza Juvenil (3-2) que salió a lo grande de su mala racha. Con goles de Jacobo Meirama y Samu Rumbo en el tiempo de descuento, se queda cerca de salir de los puestos de descenso.

Una lucha por la zona baja de la que se despega casi definitivamente el Relámpago, que venció al Imperátor (1-2), penúltimo clasificado. Completaron la jornada dominical el Marte-Meirás (0-1), Cedeira-As Pontes (2-1), Torre-Ural Español (1-2) y Sporting Cambre-Sporting Coruñés (2-1).