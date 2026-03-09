Mi cuenta

O Noso Fútbol | Primera Futgal

La jornada | El Carral vence al Mugardos y vuelve a ser líder

En uno de los derbis coruñeses de la jornada, épica remontada del Oza Juvenil ante el Orillamar para romper su mala racha

Santi Mendoza
Santi Mendoza
09/03/2026 09:30
O Castro acogió el Carral-Galicia Mugardos
O Castro acogió el Carral-Galicia Mugardos
GERMÁN BARREIROS
El Carral derrotó al Galicia Mugardos (2-0) y vuelve a ser líder en el grupo 1 de Primera Futgal. Los de O Castro se impusieron con goles de Álex Boado y Cristian Taboada y ahora tienen tres puntos de margen sobre el equipo de Ferrolterra y dos sobre un Sporting Meicende que hizo los deberes en Perlío (0-1). Marcó Teo Nikander para los de Maikel Naujoks. 

Orillamar y Sporting Cambre, durante su partido de la 22ª jornada del grupo 1 de Primera Futgal

Así son las diez últimas jornadas de los seis aspirantes a ascender a Preferente

Donde se abre cierto hueco es en la lucha por el playoff de ascenso. A la derrota del sábado del Olímpico se sumó la del Orillamar ante un Oza Juvenil (3-2) que salió a lo grande de su mala racha. Con goles de Jacobo Meirama y Samu Rumbo en el tiempo de descuento, se queda cerca de salir de los puestos de descenso. 

Una lucha por la zona baja de la que se despega casi definitivamente el Relámpago, que venció al Imperátor (1-2), penúltimo clasificado. Completaron la jornada dominical el Marte-Meirás (0-1), Cedeira-As Pontes (2-1), Torre-Ural Español (1-2) y Sporting Cambre-Sporting Coruñés (2-1).

