Las previas | Un sexto triunfo consecutivo tiene para el Paiosaco el premio de pisar zona de playoff

Imagen del Paiosaco-Betanzos de la primera vuelta, que terminó sin goles RAÚL LÓPEZ

El grupo 1 de Preferente entra este domingo en sus diez últimas jornadas con un Betanzos-Paiosaco como plato principal.

Órdenes-Sigüeiro (Vista Alegre, 12.00): Con la baja por lesión de Brais, el Órdenes espera defender la renta de cinco puntos que tiene sobre el primer equipo que no jugaría los playoffs.

Sofán-Dubra (O Carral, 16.30): Becerra e Iván Martínez son las ausencias en un Sofán que espera meter presión a los equipos de playoff.

Betanzos-Paiosaco (García Hermanos, 16.30): Cinco victorias consecutivas han llevado al Paiosaco al sexto puesto, a solo un punto de un Betanzos que tiene pendientes los últimos minutos de un duelo ante el Dubra que iba ganando por 0-1 cuando se tuvo que suspender.

Dicho partido se reanudará en una fecha aún por determinar, por lo que el equipo de Iván Sánchez terminará la jornada en playoff si es quien de vencer esta tarde en el difícil García Hermanos. Tomás, Del Río y Barbeito son baja en los locales; Cristian, Carra y Javi, en los visitantes.

Lalín-San Tirso (Manuel Ángel Cortizo, 17.00): A cuatro puntos del segundo, el San Tirso afronta el reto de visitar al líder destacado. Lo hará sin Lameiro, Ferreiro, Vigo, Carlos, Antón y Paulo.

Cultural Maniños-Victoria (O Pote, 17.00): Kike, Carba, Víctor, Sergio, Souto y Jorge son las bajas de un Victoria que debe ganar al colista —casi sin opciones de permanencia— para ampliar sus dos puntos sobre la zona roja.