La previa | El Victoria reta a As Celtas B con un ojo en el retrovisor

Lucía Lorenzo, jugadora del Victoria, durante el partido de la primera vuelta AS CELTAS

Espoleado por el 0-1 del pasado mes de noviembre, el Victoria reta nuevamente esta mañana a As Celtas B (este domingo, Leyma, 12.15 horas). Es el partido que da el pistoletazo de salida a las cinco últimas jornadas, donde las ‘cebras’ tratarán de mantener la segunda plaza para apurar sus opciones de jugar el playoff de ascenso a Segunda RFEF Femenina.

Tras la derrota de hace quince días en el campo del Lóstrego, el equipo que dirige Javi Angeriz es segundo en la clasificación a siete puntos de As Celtas B, quien parece inalcanzable, y con uno de margen sobre el propio equipo del Novo Mirador de Beade y sobre un Friol que ya disputó su duelo de esta jornada con éxito frente al Orzán (2-0).

El precedente ante el filial celeste es muy positivo para el Victoria, que fue quien de imponerse en A Madroa con gol de Lau en los minutos finales de la primera parte. Tras ello, el equipo se defendió a la perfección y aseguró un triunfo que dio paso a su mejor racha del curso, con cinco triunfos consecutivos.

Pero ahora el reto es aún mayor, pues As Celtas B ha terminado de encajar todas sus piezas y se presenta en Leyma lanzado tras ganar sus últimos siete partidos ante Concello de Boiro, Orzán, Sárdoma, Domaio, Victoria FC, Bergantiños y Friol.

Como local, el Victoria ha sumado 17 puntos de 24 posibles, mientras que su rival de esta mañana tiene una tarjeta de seis triunfos, un empate y una única derrota ante el Lóstrego en los partidos que disputó a domicilio.

Andrea y Alma son las dos únicas ausencias en el equipo coruñés para el encuentro.