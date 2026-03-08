Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Tercera RFEF Femenina

La previa | El Victoria reta a As Celtas B con un ojo en el retrovisor

Las coruñesas, que defienden la segunda plaza, buscan volver a ganar al equipo vigués tras el 0-1 de la primera vuelta en A Madroa

Santi Mendoza
Santi Mendoza
08/03/2026 06:00
Lucía Lorenzo, jugadora del Victoria, durante el partido de la primera vuelta
AS CELTAS
Espoleado por el 0-1 del pasado mes de noviembre, el Victoria reta nuevamente esta mañana a As Celtas B (este domingo, Leyma, 12.15 horas). Es el partido que da el pistoletazo de salida a las cinco últimas jornadas, donde las ‘cebras’ tratarán de mantener la segunda plaza para apurar sus opciones de jugar el playoff de ascenso a Segunda RFEF Femenina.

Victoria-Friol en Leyma

El último escenario al que se agarra el Victoria femenino para jugar el playoff

Tras la derrota de hace quince días en el campo del Lóstrego, el equipo que dirige Javi Angeriz es segundo en la clasificación a siete puntos de As Celtas B, quien parece inalcanzable, y con uno de margen sobre el propio equipo del Novo Mirador de Beade y sobre un Friol que ya disputó su duelo de esta jornada con éxito frente al Orzán (2-0).

El precedente ante el filial celeste es muy positivo para el Victoria, que fue quien de imponerse en A Madroa con gol de Lau en los minutos finales de la primera parte. Tras ello, el equipo se defendió a la perfección y aseguró un triunfo que dio paso a su mejor racha del curso, con cinco triunfos consecutivos.

Pero ahora el reto es aún mayor, pues As Celtas B ha terminado de encajar todas sus piezas y se presenta en Leyma lanzado tras ganar sus últimos siete partidos ante Concello de Boiro, Orzán, Sárdoma, Domaio, Victoria FC, Bergantiños y Friol.

Como local, el Victoria ha sumado 17 puntos de 24 posibles, mientras que su rival de esta mañana tiene una tarjeta de seis triunfos, un empate y una única derrota ante el Lóstrego en los partidos que disputó a domicilio.

Andrea y Alma son las dos únicas ausencias en el equipo coruñés para el encuentro.

