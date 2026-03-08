Empate del Silva ante el Boiro para estar un punto más cerca de la permanencia (1-1)

Pablo Carro, centrocampista del Silva, en una acción de la segunda parte GERMÁN BARREIROS

El Silva sumó un punto ante el Boiro (1-1) que le permite llegar a los 19, uno menos que los 20 con los que cuenta el Juventud Cambados, equipo que marca la zona de permanencia y al que visitará la próxima jornada. Lo hizo en un partido en el que fue de menos a más, empató a los 75 minutos por medio de Rodri Alonso y estuvo a punto de ganar en el tramo final.

Un Arteixo muy serio doblega al Viveiro y duerme sexto (2-0) Más información

Diego Armando García optó por un once prácticamente idéntico al que ganó al Compostela. La única novedad estuvo en el centro del campo, donde Moure —que volvía de sanción— entró en lugar de Carletto. Ambos equipos presentaron esquemas similares, pero con diferentes matices. El Boiro jugó con extremos en un 5-2-3 y el Silva dispuso un 3-5-2 con los carrileros a mayor altura al tener dos delanteros de referencia.

Ni mucho menos pecó de falta de intensidad el Silva, pero sí saltó con un punto menos de voracidad que en sus dos últimos partidos en A Grela y el Boiro lo aprovechó pronto. Primero tanteó el terreno con dos disparos desviados, después tuvo la primera gran oportunidad en un córner raso al primer palo que casi aprovecha Mario Prol y finalmente golpeó. Tras una gran jugada combinativa, Casais buscó un centrochut que aprovechó Insua para marcar a placer en el segundo palo.

El gol sirvió como azote para el equipo coruñés, que estuvo a punto de empatar en la siguiente acción. Moure puso un saque de banda en el área, el balón quedó dividido y el potente remate de Parafita encontró una cabeza rival casi bajo palos. En la segunda jugada intentó driblar y buscar un centro Iago Pérez, pero se mostró muy seguro Borja Rey.

El Montañeros suma ante el Villalbés en un partido cargado de alternativas Más información

Tuvo más balón el Silva hasta el descanso, pero le costó un mundo generar a través del juego posicional. Sus acercamientos llegaron a través de la pelota parada, pero sin poner en verdaderos aprietos al meta de un Boiro que tenía claro su plan de partido: dificultar la circulación de los locales y salir con verticalidad al contraataque.

Los locales saltaron a la segunda mitad con Carletto sobre el césped. Pese a que entró por Álvaro Rey, no implicó un cambio de sistema, pues Bili pasó al lateral derecho y Moure retrasó su posición al centro de la zaga.

No le sentó mal el movimiento al Silva, que apareció por las inmediaciones de Borja Rey gracias a Bili. El arteixán sacó un centro que se envenenó y tocó en el larguero y poco después volvió a obligar al Boiro a realizar un despeje comprometido.

Ocasión muy clara

Acciones que precedieron a la mejor jugada local. Una prolongación de Joao Paulo dejó en buena posición a Carro, que se marchó a la perfección de un rival y dio el pase de la muerte a un Iago Pérez que, desde el punto de penalti y solo ante el portero, disparó alto.

Fue entonces, poco después de un tiro fuera de Carletto, cuando Diego Armando se jugó el todo por el todo. Aprovechó que Nico Rosas estaba amonestado del partido para meter a Rodri Alonso. Central por delantero para cargar el área con tres posibles rematadores.

Y salió bien. El de Ponferrada entró con la flecha para arriba y, tras avisar con una bella chilena que se perdió cerca del palo derecho, mostró su calidad en una de esas faltas frontales que hace unas jornadas fueron un quebradero de cabeza. Esta vez sirvió para poner el empate con un lanzamiento por fuera de la barrera al que no pudo llegar Borja Rey.

El punto sirve al Silva para acercarse a un Cambados que cedió esta mañana en el campo del Céltiga (2-0), pero el botín pudo ser aún mayor en un tramo final donde el dominio se acentuó. Joao y Rodri Alonso tuvieron su opción, pero la más clara llegó en un centro lateral de Coba que Parafita remató alto. Lo próximo, un duelo directísimo en Burgáns.