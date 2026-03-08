Momento del duelo entre el Bergantiños y el Burgos de la primera vuelta Raúl López

El Bergantiños se mide este domingo (17.00 horas) en la Ciudad Deportiva de Castañares a un Burgos Promesas que está inmerso de lleno en la lucha por evitar el descenso de categoría. Los puntos en juego también son tremendamente importantes para un conjunto rojillo que viene de realizar dos muy buenos partidos ante dos de los tres primeros clasificados, caso de la Gimnástica Segoviana y del Fabril, aunque en ambos no pasó del empate.

Esas buenas actuaciones llegaron después de dos dolorosas derrotas ante el Atlético Astorga a domicilio y el Rayo Cantabria en Carballo, por lo que el equipo lleva un mes sin poder paladear el sabor de la victoria, lo que ha generado algunas dudas, aunque el juego desplegado hace una semana ante el filial deportivista ha devuelto el optimismo. Los carballeses aspiran este domingo a corroborar ese buena imagen de hace siete días sumando los tres puntos en juego, para lo que será clave no volver a incurrir en los despistes defensivos que en los últimos minutos del choque ante el Fabril le privaron de suma dos puntos más luego de desperdiciar una ventaja de dos goles.

El entrenador del conjunto rojillo, Simón Lamas, realizó una valoración previa al duelo de esta tarde. “Foi unha semana moi positiva. O outro día fixemos un dos mellores partidos da tempada (2-2 ante el Fabril), pese ao sabor agridoce final. Fixemos moitas cousas ben e saímos reforzados de cara a ver como debemos competir de aquí ao final”, explica. Sobre el Burgos Promesas, que marcha en penúltima posición a 8 puntos de la permanencia, el técnico comenta: “Teremos diante a un equipo dun perfil moi ofensivo, con xogadores de moito talento, como o seu lateral dereito ou os dous centrais, moi interesantes para o que é a categoría. Están na zona baixa da táboa e necesitan gañar polo que na súa casa van a saír a por todas”. Ante ello, Lamas aboga por manejar bien los tiempos del partido. “Necesitamos ser un equipo estable, manter a calma nos momentos difíciles e, se o facemos, creo que temos argumentos para facerlles o partido complicado. Pero debemos entender que vai ser moi igualado porque eles xóganse moito e teremos que ser maduros para competir”, apunta.

El preparador chairego tiene plena confianza: “Creo que estamos preparados. Foi unha semana boísima, cun ambiente marabilloso. O equipo necesitaba un partido como o do outro día diante de Fabril. Pese a que non rematase como queriamos, todos vimos que foi unha das mellores versións do equipo e oxalá lle poidamos darlle continuidade en Burgos para manternos na pelexa neste tramo final”

Triunfo rojillo en la primera vuelta

Ambos equipos se enfrentaron en As Eiroas en la jornada 7 de la competición, momento en el que los puntos se quedaron en casa al imponerse los rojillos por 4-2. Los de Simón Lamas se adelantaron hasta en dos ocasiones por medio de Koke Sáiz e Isma Cerro, pero los burgaleses lograron restablecer las tablas, hasta que Marru y Ander Barck sentenciaron.