O Noso Fútbol | Tercera RFEF Femenina

Derrota ante As Celtas B que no baja al Victoria de la segunda posición

El equipo coruñés cae ante un filial que se queda a un paso de ser campeón, pero depende de sí mismo para apurar opciones de playoff

Santi Mendoza
08/03/2026 19:12
Acción a balón parado en el Victoria-As Celtas B
GERMÁN BARREIROS
El Victoria no pudo sacar esta vez un resultado positivo ante As Celtas B (1-2), pero la derrota del Lóstrego en Tomiño le permite mantener la segunda plaza a cuatro jornadas para el final. El filial celeste, con diez puntos de ventaja, está a un solo triunfo de ser campeón en el grupo 1 de la Tercera RFEF Femenina.

Victoria-Friol en Leyma

El último escenario al que se agarra el Victoria femenino para jugar el playoff

Fue un partido de un ritmo muy alto por parte de los dos equipos. La presión era alta, lo que derivó en mucho juego directo y una mayor sensación de peligro local en la primera mitad, pero pese a ello, quien golpeó primero fue As Celtas con un balón a la espalda de las defensas que aprovechó Luchi Fernández para marcar.

No se vino abajo el Victoria, que logró el gol del empate justo antes del descanso en una acción a balón parado que remató la defensa Río.

Hubo menos vértigo tras el entretiempo, con As Celtas haciéndose dueño de la posesión de balón sin que por ello el Victoria dejara de amenazar en transiciones y pelota parada.

Ya en el tramo final, el Victoria tuvo una gran ocasión para hacer un 2-1 que le habría situado a cuatro puntos de As Celtas, pero Iria Ferreiro realizó una gran parada y evitó el tanto. Lo que sí llegó fue el 1-2, a través de una acción ofensiva de mucha calidad que culminó Lía Lorenzo.

Afortunadamente, la derrota del Lóstrego en Tomiño (2-0) le permite mantener un punto de margen sobre el propio equipo del Novo Mirador de Beade y sobre el Friol. En las cuatro últimas jornadas la tarea de las ‘cebras’ será conservar su ventaja y esperar que el primer equipo de As Celtas no dispute playoff de ascenso, para así heredar la plaza del filial y jugar la promoción en Tercera.

