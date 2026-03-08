Carral y Mugardos se juegan el liderato en O Castro

El Carral, durante un partido de esta temporada GERMÁN BARREIROS

La derrota de la semana pasada en el campo del Olímpico bajó al Carral del primer puesto en el grupo 1 de Primera Futgal, pero la 25ª jornada le da opción de recuperarlo por la vía rápida. Todo lo que sea ganar al Galicia Mugardos (O Castro, 16.30 horas), nuevo líder, le devolverá al puesto de privilegio, mientras que un empate podría servir si el Sporting Meicende no es quien de vencer en el feudo del Perlío (17.00).

Así son las diez últimas jornadas de los seis aspirantes a ascender a Preferente Más información

En el duelo adelantado al sábado, el Olímpico cayó ante el Eume (2-0) y vio frenada su racha de siete triunfos.

Asamblea en Cambre

Por otra parte, el Sporting Cambre celebra esta mañana (11.00) su Asamblea General Ordinaria, donde entre otros temas importanes se procederá a la convocatoria de elecciones a la presidencia del club para el periodo 2026-2030.

Es uno de los candidatos al ascenso y a las 20.00 horas recibirá a un Sporting Coruñés que pelea por evitar el descenso.

Completan el domingo los siguientes partidos: Marte-Meirás (12.30), Cedeira-As Pontes (12.30), Oza Juvenil-Orillamar (16.00), Torre-Ural Español (16.00) e Imperátor-Relámpago (18.00)