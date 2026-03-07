Un Arteixo muy serio doblega al Viveiro y duerme sexto (2-0)

Rubo, extremo derecho del Arteixo, durante una acción del partido JAVIER ALBORÉS

El Atlético Arteixo logró ante el Viveiro (2-0) su tercer triunfo consecutivo, cuarto en los cinco últimos partidos. Una buena racha de resultados que le permite dormir en sexta posición, a un punto de los puestos de playoff de ascenso a Segunda RFEF que cierra el Alondras. Abrió la lata Rubo, mejor jugador del partido, y puso el segundo Iker Castro en el tramo final.

En vista del buen resultado ante el Racing Villalbés y sobre todo del notable juego desplegado, era de esperar que Posi no tocara demasiado su once inicial. Y así fue, con la única novedad del mediapunta Pablo Martínez en lugar de un Melo que era baja. Mantuvo por tanto el habitual 4-2-3-1 ante un Viveiro que saltó a Ponte dos Brozos ordenado en un 5-2-3 con el que no terminó de sentirse cómodo en la primera mitad.

El conjunto lucense dejaba por momentos excesivo espacio entre líneas y los jugadores del Arteixo se mostraron muy incisivos desde el pitido inicial. La primera gran ocasión fue de Pablo Martínez, que desbordó a dos rivales con una jugada individual y disparó alto cuando ya se había generado una buena posición en la frontal del área.

No llegó ahí el gol, pero sí a la segunda, con un protagonista inesperado en la asistencia. El central Tomé tuvo tiempo para pisar campo contrario y sacar un envío con la zurda que remachó a gol Rubo sobre la línea del área pequeña.

La diana desató al extremo diestro, que está firmando muy buenas actuaciones últimamente pero que llevaba peleado con el gol desde la primera jornada. Se notó por ejemplo en sus acciones de uno contra uno, donde con su regate y punta de velocidad puso en muchos aprietos a Esquerdeiro.

Ventaja corta

Lo peor al descanso para el Arteixo fue el resultado de 1-0, ya que siguió generando hasta que el árbitro señaló el camino de vestuarios. Primero con un disparo desviado de Jota, que poco después debió ser atendido al engancharse el pie con un zaguero. Después en un córner en el que Tomé remató flojo tras la peinada de Naya. Y ya por último, en un penalti que marró Aller. La opción nació de la enésima arrancada de Rubo, al que Diogo solo pudo parar con un claro empujón dentro del área, y el el lateral asumió la responsabilidad pero Ayoub acertó venciéndose a su derecha.

No le gustó nada lo que vio a Alberto López y realizó tres cambios en el entretiempo, pasando además a jugar con cuatro hombres atrás. Y la primera acción, una falta lateral que se paseó por el área sirvió como aviso a un Arteixo que no podía confiarse.

Los rojiblancos reaccionaron bien con una larga jugada de ataque que terminó en un disparo mordido de Rubo y consiguieron bajar las pulsaciones al encuentro. Llegaba a veces el Viveiro, que lo intentó por medio de una falta de Manu Martín y un tiro en el área de Cora, pero el Arteixo conseguía no sufrir, también amenazaba y el tiempo iba transcurriendo.

Final sin sufrimiento

Y entonces, a falta de un cuarto de hora para el final, los de Posi encontraron la sentencia. Ayudó el error de Jacobo, que dejó muy corto un pase atrás en una acción sin aparente peligro, pero la definición de Iker Castro fue perfecta, recortando a Ayoub.

Aún guardaría una última carta el Viveiro, la entrada de Arturo y Teixeira para buscar complicar a Hevia con sus centímetros. El plan no salió mal, pues fue entonces cuando dispusieron de sus dos mejores oportunidades, pero sin acierto.

Ya en el final de un largo añadido, Rojo sacó un gran centro e Iker estuvo a punto de marcar su segundo gol de la tarde. Al final, un 2-0 que permite al Arteixo mirar con ilusión la jornada dominical para ver cuán lejos queda de la zona de playoff de ascenso a Segunda RFEF. En la próxima jornada visitará al Arosa, segundo clasificado.