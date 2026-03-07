Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Tercera Federación

Las previas | El gran salto del Arteixo pasa por ganar en casa al Viveiro

En otro duelo del sábado, el Montañeros busca su particular revancha ante el Racing Villalbés

Santi Mendoza
07/03/2026 06:00
Manu Berrocal, lateral izquierdo del Arteixo, se prepara para sacar un centro ante el Lugo B
CARLOTA BLANCO
La 24ª jornada del grupo gallego de Tercera RFEF echa a rodar este sábado con la disputa de dos partidos. Para el domingo quedará, entre otros, el Silva-Boiro.

Atlético Arteixo - Viveiro (Ponte dos Brozos, 17.30 horas)

El Atlético Arteixo recibe al Viveiro con el objetivo de prolongar su buen momento y empezar a ganar puestos en la clasificación. Los de Posi marchan undécimos, pero ven a apenas dos puntos al sexto y a cuatro a un Alondras que ocupa zona de playoff de ascenso. 

Le costó al conjunto rojiblanco llegar a esta situación, pero sus recientes triunfos ante Barbadás y Racing Villalbés le sirvieron para alejarse de forma casi definitiva de la zona de descenso y para romper la barrera mental de las dos victorias consecutivas, algo que no habían logrado durante la temporada. Por su parte, el Viveiro llega también en un gran momento (14º con nueve puntos sobre el descenso) después de ganar tres de sus cinco últimos duelos. 

En el apartado de bajas, los de Ponte dos Brozos no podrán contar con el central Álvaro Casas, con los centrocampistas Queijeiro y Lamas, ni con el extremo Raúl Melo. El lateral derecho Moreta y el central Agulló son duda y no se les espera en el once. 

Por su parte, el Viveiro tiene la baja definitiva del atacante ucraniano Maksym Koval y no podrá dispondrá del centrocampista Xoel Trasancos, que cumple sanción. 

Una de las curiosidades de este equipo es que cuenta en plantilla con Henri Käblik, un jugador estonio que fue internacional sub-19 con su selección. Con el Viveiro se estrenó como goleador ante el Villalbés.

Alineaciones probables

Atlético Arteixo: Carlos García - Aller, Hugo García, Tomé, Berrocal - Naya, Fabio - Rubo, Jota, Iker - Otero

Viveiro: Ayoub - Jacobo, Diego, Diogo, Esquerdeiro - Manu Martín, Álvaro, Peli, Lansade - Rolle, Käblik

Racing Villalbés - Montañeros (A Magdalena, 17.00 horas)

La cruel derrota ante el Alondras, con dos goles en el añadido, mandó al Montañeros de zona de playoff al décimo lugar. Pese a ello, el equipo de Jairo Arias sigue con opciones de todo y esta tarde espera demostrar que se ha levantado del golpe ante un Racing Villalbés (A Magdalena, 17.00 horas) que en la primera vuelta les derrotó por 0-4

El Montañeros llega al partido con seis bajas: Pedro Barbolla, Ogando, Pablo Rubio, Balsa, Álex Suárez y Sito. La ausencia de los dos primeros deja vía libre a Óscar para el lateral izquierdo. 

Por su parte, el Villabés no podrá contar con los centrales Cadra y Prado, ni con el mediapunta Manu Mosquera.

Alineaciones probables

Racing Villalbés: Álex Santomé - Diego López, Vérez, Edu Reigosa, Buyo - Javi Varela, Make - José Varela, Anthony, Gael - Míguez

Montañeros: Marcos - Achore, Samu Rey, Longueira, Óscar - Diego Rodríguez, Carreira - Otero, Dani Fernández, Real - Juan de Dora

