O Noso Fútbol | Tercera Federación

El Montañeros suma ante el Villalbés en un partido cargado de alternativas

Este domingo el Silva se mide al Boiro en un nuevo duelo clave para sus opciones de permanencia

Santi Mendoza
Santi Mendoza
07/03/2026 23:17
A Magdalena acogió el Racing Villalbés-Montañeros
A Magdalena acogió el Racing Villalbés-Montañeros
EL PROGRESO
El Montañeros fue 60 minutos por delante en el campo del Racing Villalbés y después tuvo el partido perdido, pero terminó rescatando un valioso punto ante el tercer clasificado. Un 2-2 que, a la espera de los partidos de hoy, le deja en séptima posición, a dos puntos del playoff

Rubo, extremo derecho del Arteixo, durante una acción del partido

Un Arteixo muy serio doblega al Viveiro y duerme sexto (2-0)

No era una salida fácil para el equipo coruñés, que venía de ser remontado por el Alondras en el añadido y contaba además con seis bajas. 

Por ello fue importante que el Montañeros obtuviera en la primera mitad premio a su dominio con un gol de Juan de Dora. La segunda parte fue mucho más disputada e igualada y el Villalbés sacó a relucir su calidad con un gol de Javi Varela y otro de Pablo Trigo que parecía le iban a castigar de nuevo en exceso. Pero entonces, cuando ya casi no había tiempo, apareció Real para rescatar un punto con un gran disparo. 

En la próxima jornada, el Monta recibirá al Noia, equipo de la zona baja.

En corto

El Silva busca ante el Boiro (A Grela, 12.30 horas) su tercer triunfo seguido como local, lo que le podría sacar del descenso si el Céltiga vence al Cambados. Los coruñeses mantienen las bajas de Lema, Máquez, Ares y Mosquera, pero recuperan a Moure. En el equipo visitante, que lleva seis partidos sin ganar, no estarán Adri Castro y Juanpa.

