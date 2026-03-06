Mi cuenta

O Noso Fútbol | Base

Una selección con estrella

Así son las catorce protagonistas del equipo coruñés sub-12 que se impuso hace unas semanas en el campeonato gallego

Santi Mendoza
06/03/2026 22:11
La selección coruñesa sub-12 femenina, durante el torneo
CEDIDA
La selección coruñesa sub-12 femenina es desde mediados de febrero el mejor equipo comarcal de Galicia. En una competición donde también participaban los combinados de Lugo, Santiago, Ourense, Ferrol, Pontevedra, Costa y Vigo, las herculinas salieron vencedoras tras ganar todos los partidos que disputaron.

La plantilla del Racing Sada posa en el campo de Carnoedo antes de un entrenamiento

La Torre de Babel del Racing Sada

Los ocho equipos fueron divididos en dos grupos y A Coruña dominó con comodidad el suyo. Ante Lugo ganó por 0-8, frente a Santiago se impuso por 0-6 y contra Ourense ganó por 0-5. De esa forma obtuvo el billete a la final, donde esperaba una selección de Vigo que en su grupo derrotó a Pontevedra (2-0), Ferrol (3-0) y Costa (3-0).

La empresa no era fácil, pues el certamen se disputó en Mos y Vigo era más local, pero A Coruña terminó ganando por un ajustado 0-1. Vega Baamonde, a los dos minutos, hizo el tanto decisivo.

El entrenador de la selección coruñesa fue Manu González y sus ayudantes Nicolás Charry e Inés García, quien atiende a este diario y ayuda en la composición del una por una de las campeonas del torneo.

La entrenadora aclara que, por el momento, el camino de la selección sub-12 termina aquí: “Pensamos que se iba a hacer otro campeonato con las selecciones ganadoras de cada comunidad autónoma, pero al final no salió adelante”.

Para la formación del combinado, la receta fue visionar mucho fútbol. “Estuvimos yendo a ver a varias niñas de diferentes equipos, para luego convocarlas a varios entrenamientos y así crear el equipo definitivo para el torneo de selecciones. Podíamos convocar a jugadoras de la liga de As Mariñas y A Coruña”, explica Inés García.

“Las semanas previas a realizar la convocatoria de los entrenamientos, recorrimos bastantes campos para poder ver a las máximas niñas y tener un listado de las que consideramos tenían más aptitudes para luego convocarlas”, añade.

Y es que para los tres miembros del cuerpo técnico, este deporte es una pasión. “Los tres llevamos jugando y viendo fútbol desde que éramos benjamines. Posteriormente, decidimos sacarnos el título para continuar entrenando en el Cristo Rey, donde coordinamos varios equipos de fútbol femenino”, comenta Inés, que junto a sus dos compañeros convocó a catorce jugadoras para esta competición de fútbol 8 que desarrolló de forma íntegra el 14 de febrero.

Porteras

Vera Arias (Compañía de María): Esta guardameta, que tiene la virtud de ser comunicativa, se dio el gusto de terminar la competición sin encajar ni un solo tanto.

Andrea Martínez (Orzán SD): Igual que Vera, contribuyó a que Coruña terminara el torneo sin recibir ningún gol. Es portera de reflejos.

Defensas

Inés Fernández (Cristo Rey): Puede actuar como defensa o mediocentro y es muy resolutiva. Completó la goleada ante el combinado de Ourense.

Kira Corujo (Cristo Rey): La fortaleza es la mejor virtud de esta jugadora que da mucha seguridad a la defensa.

Lucía Acuña (Victoria): Pese a su corta edad, muestra liderazgo cada vez que se pone la camiseta de la selección.

Lucía María Bermúdez (Santa Cruz): Llama la atención la confianza con la que juega esta futbolista que puede actuar indistintamente como defensa o como centrocampista.

Diovana Rodrigues (Sada): Tiene una gran habilidad para manejar el balón. También se adapta a las posiciones de defensa y medio.

Natalia Cancelo (San Tirso): En su caso, suma recorrido por banda a su trabajo como defensa. Es un perfil muy similar al de Diovana, con buen control de balón.

Centrocampistas

Iris Ríos (Orzán SD): Esta centrocampista o delantera es incansable. Aportó un gol ante Lugo, otro frente a Santiago y también celebró un tanto contra Ourense.

Daniela Muiño (Silva): Llama la atención la polivalencia de esta jugadora, que se maneja bien como banda, mediocentro o delantera. También marcó un gol a Lugo, Santiago y Ourense.

Vega Baamonde (Ural): La organizadora del equipo fue también quien acabó como máxima goleadora. Anotó un gol ante Lugo, dos frente a Santiago, uno ante Ourense y el decisivo de la final contra Vigo.

Delanteras

Vera Melki (Orzán SD): Un gol en el primer partido ante Lugo fue la contribución numérica de una futbolista que destaca a la hora de finalizar las jugadas.

Isabela Maroño (Victoria): Esta veloz jugadora de banda aportó además un gol ante Lugo, dos frente a Santiago y uno contra Ourense.

Alba Suárez (Victoria): La capacidad técnica es lo que más destaca en esta jugadora de banda.

