Una selección con estrella

La selección coruñesa sub-12 femenina es desde mediados de febrero el mejor equipo comarcal de Galicia. En una competición donde también participaban los combinados de Lugo, Santiago, Ourense, Ferrol, Pontevedra, Costa y Vigo, las herculinas salieron vencedoras tras ganar todos los partidos que disputaron.

Los ocho equipos fueron divididos en dos grupos y A Coruña dominó con comodidad el suyo. Ante Lugo ganó por 0-8, frente a Santiago se impuso por 0-6 y contra Ourense ganó por 0-5. De esa forma obtuvo el billete a la final, donde esperaba una selección de Vigo que en su grupo derrotó a Pontevedra (2-0), Ferrol (3-0) y Costa (3-0).

La empresa no era fácil, pues el certamen se disputó en Mos y Vigo era más local, pero A Coruña terminó ganando por un ajustado 0-1. Vega Baamonde, a los dos minutos, hizo el tanto decisivo.

El entrenador de la selección coruñesa fue Manu González y sus ayudantes Nicolás Charry e Inés García, quien atiende a este diario y ayuda en la composición del una por una de las campeonas del torneo.

La entrenadora aclara que, por el momento, el camino de la selección sub-12 termina aquí: “Pensamos que se iba a hacer otro campeonato con las selecciones ganadoras de cada comunidad autónoma, pero al final no salió adelante”.

Para la formación del combinado, la receta fue visionar mucho fútbol. “Estuvimos yendo a ver a varias niñas de diferentes equipos, para luego convocarlas a varios entrenamientos y así crear el equipo definitivo para el torneo de selecciones. Podíamos convocar a jugadoras de la liga de As Mariñas y A Coruña”, explica Inés García.

“Las semanas previas a realizar la convocatoria de los entrenamientos, recorrimos bastantes campos para poder ver a las máximas niñas y tener un listado de las que consideramos tenían más aptitudes para luego convocarlas”, añade.

Y es que para los tres miembros del cuerpo técnico, este deporte es una pasión. “Los tres llevamos jugando y viendo fútbol desde que éramos benjamines. Posteriormente, decidimos sacarnos el título para continuar entrenando en el Cristo Rey, donde coordinamos varios equipos de fútbol femenino”, comenta Inés, que junto a sus dos compañeros convocó a catorce jugadoras para esta competición de fútbol 8 que desarrolló de forma íntegra el 14 de febrero.

Porteras

Vera Arias (Compañía de María): Esta guardameta, que tiene la virtud de ser comunicativa, se dio el gusto de terminar la competición sin encajar ni un solo tanto.

Andrea Martínez (Orzán SD): Igual que Vera, contribuyó a que Coruña terminara el torneo sin recibir ningún gol. Es portera de reflejos.

Defensas

Inés Fernández (Cristo Rey): Puede actuar como defensa o mediocentro y es muy resolutiva. Completó la goleada ante el combinado de Ourense.

Kira Corujo (Cristo Rey): La fortaleza es la mejor virtud de esta jugadora que da mucha seguridad a la defensa.

Lucía Acuña (Victoria): Pese a su corta edad, muestra liderazgo cada vez que se pone la camiseta de la selección.

Lucía María Bermúdez (Santa Cruz): Llama la atención la confianza con la que juega esta futbolista que puede actuar indistintamente como defensa o como centrocampista.

Diovana Rodrigues (Sada): Tiene una gran habilidad para manejar el balón. También se adapta a las posiciones de defensa y medio.

Natalia Cancelo (San Tirso): En su caso, suma recorrido por banda a su trabajo como defensa. Es un perfil muy similar al de Diovana, con buen control de balón.

Centrocampistas

Iris Ríos (Orzán SD): Esta centrocampista o delantera es incansable. Aportó un gol ante Lugo, otro frente a Santiago y también celebró un tanto contra Ourense.

Daniela Muiño (Silva): Llama la atención la polivalencia de esta jugadora, que se maneja bien como banda, mediocentro o delantera. También marcó un gol a Lugo, Santiago y Ourense.

Vega Baamonde (Ural): La organizadora del equipo fue también quien acabó como máxima goleadora. Anotó un gol ante Lugo, dos frente a Santiago, uno ante Ourense y el decisivo de la final contra Vigo.

Delanteras

Vera Melki (Orzán SD): Un gol en el primer partido ante Lugo fue la contribución numérica de una futbolista que destaca a la hora de finalizar las jugadas.

Isabela Maroño (Victoria): Esta veloz jugadora de banda aportó además un gol ante Lugo, dos frente a Santiago y uno contra Ourense.

Alba Suárez (Victoria): La capacidad técnica es lo que más destaca en esta jugadora de banda.