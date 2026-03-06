La Torre de Babel del Racing Sada

El presidente Houssam Akeb Daoud (Sobha Chlef, Argelia, 1994) y el entrenador Manuel Tato (A Coruña, 1970) son las personas indicadas para hablar del Racing Sada, uno de esos equipos diferentes del fútbol coruñés. Más allá de la competición, donde el top 10 parece un objetivo realista en el grupo 2 de Tercera Futgal, lo más llamativo de su plantilla es que tienen cabida ocho nacionalidades. De España a Brasil, pasando por Gambia.

“En su día tenía una peña con la misma gente que estoy ahora, pero nuestra meta era tener un equipo federado y nos lanzamos a ello”, explica Houssam sobre los inicios de un equipo que empezó a competir en el año 2021.

Nada tiene que ver con antiguas denominaciones, es un club que empezó de cero y que este curso —lleva 14 puntos en 20 jornadas— ha batido su mejor marca. “Soy el entrenador con el récord de puntos del club”, bromea Tato, algo a lo que responde con buen humor el presidente: “Tampoco es que fuera muy difícil”.

Pese a que el equipo ocupa la última posición (16º), no parece imposible que pueda protagonizar una gran escalada en las últimas diez jornadas. Y es que tras una racha con solo un punto de 30, el Racing Sada reaccionó con victorias ante el Sporting Meicende B (0-3), Bribes (2-1) y el pasado domingo cedió ante el líder Atlético San Pedro (3-2) en un partido en el que se adelantó dos veces.

“Son todos muy buenos chavales, pero la verdad es que les eché una gran bronca tras el 5-0 contra el Atlético Perillo (17ª jornada). Quería que los chicos sacaran un poco el orgullo, porque veo que tenemos nivel para ganar al menos a los rivales directos, y había que mejorar un poco a nivel competitivo. Y también que cambiara algo la suerte, que llevamos 20 balones a los palos en toda la temporada”, relata Tato, un hombre que empezó tarde en el mundo de los banquillos, pero se ha sacado todos los títulos en los últimos años y mira ahora al campo de la dirección deportiva.

Por su parte, Houssam destaca que el equipo se merecía algunas alegrías y explica el espíritu del club: “Nosotros no le negamos la posibilidad de jugar a nadie. El que quiere venir, viene. Lo único que pedimos es que sea gente con ilusión, que se integre bien dentro del grupo y con compromiso”, explica el presidente, que dice sentirse muy gallego.

Para ambos, el Racing Sada tiene también espíritu social. Un buen ejemplo está en las ayudas de Houssam a algún jugador cuando en sus primeros días tenía problemas económicos: "Le dije que fuera a un kebab de un amigo y que allí le darían la cena". También alguna buena obra de Manuel Tato. "Al final te involucras y hay momentos en los que quizá necesitan medicinas y echas una mano en lo que puedes", explica.

Estos son los 22 jugadores de una plantilla que perdió hace unos meses a su jugador más desequilibrante, Moha Bennebri, quien llamó la atención del Torre de Primera Futgal, y que puede añadir a sus ocho nacionalidades la del delegado Federico Nahuel Mires, natural de Paraguay.

Porteros

Adri Tre (España, 23 años): El equipo llegó a disputar la segunda jornada sin guardameta, por lo que la llegada de Tre, nacido en Ponferrada, ha sido importantísima para la competitividad del equipo.

Brais Garridos (España, 37 años): Por motivos laborales, no ha tenido demasiada presencia.

Defensas

Michel Adje (Costa de Marfil, 33 años): “Tiene flow de Koundé por el pelo”, bromean sobre él. Es el capitán del equipo y una de las piezas claves de las últimas temporadas.

Javi Cobas (España, 26 años): No hizo la pretemporada, pero se ha ganado minutos a base de seriedad y contundencia.

José Enrique Pavila (Cuba, 25 años): “Es la revelación”, asegura Tato, que está gratamente sorprendido con su capacidad para recorrer la banda.

Khaled Mahdjoubi (Argelia, 25 años): Es otro futbolista del que destacan su potencia y un disparo de larga distancia que puede llegar a sorprender.

Marcos Corrales (España, 25 años): Pese a que solo pudo participar en algunas jornadas, en el club quedaron encantados con su calidad humana.

Abdelkadir Miliani (Argelia, 29 años): Uno de los jugadores con más polivalencia del equipo. Juega de central, centrocampista o incluso delantero.

Souleymane Dieme (Senegal, 21 años): Es uno de los que más juega y siempre encuentra por banda el camino hacia el área rival.

Marcos Vicos (España, 26 años): Central sobrio que llegó de otro equipo de Sada.

Centrocampistas

Gabriel de Moura (Brasil, 29 años): Una de las figuras del equipo. Grandes capacidades en lo táctico y lo técnico.

Khaled Brahim (Argelia, 26 años): Es el máximo goleador del equipo con ocho goles. Sus grandes virtudes son el regate y la mentalidad competitiva.

Luiz Vinicius Melo (Brasil, 27 años): Miembro de la directiva. Por trabajo ha podido jugar poco y el equipo nota su ausencia.

Modou Tamba (Gambia, 19 años): Definido como el motor del equipo, tiene un gran margen de crecimiento por su edad.

Mykyta Chornyi (Ucrania, 34 años): Llegó a través de un jugador brasileño del equipo. Jugador físico y de carácter.

Youssouf Akeb Daoud (Argelia, 24 años): Es el hermano mayor del presidente. No está teniendo suerte con las lesiones este curso.

Delanteros

Alberto Corrales (España, 26 años): Su papel fue similar al de Marcos y el buen sabor que dejó en el club, idéntico.

Imad Degui (Argelia, 29 años): “Se da un aire con Salomão en juego y aspecto”, explica Tato. Los problemas de pubis le han frenado esta temporada.

Marcial Valbuena (Venezuela, 24 años): Lo juega todo y lleva seis goles. Con el paso adelante del equipo, se espera que pueda celebrar unos cuantos más.

Mouhamed Ndoye (Senegal, 19 años): Disputó la mayor parte de sus minutos a principio de curso.

Nasreddine Akeb Daoud (Argelia, 25 años): Es el hermano pequeño del presidente. Marcó el gol de la victoria ante el Bribes.

Andrés Alejandro Gudiño (España/Venezuela, 25 años): Ha ido ganando protagonismo y en las dos últimas jornadas partió como titular.