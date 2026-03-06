As vacas dunha granxa ecolóxica buscan equipos femininos de fútbol para patrocinar polo 8M
Casa Grande de Xanceda, en colaboración ca Real Federación Galega de Fútbol, patrocinará a dez conxuntos seleccionados entre todos os participantes
As vacas ecolóxicas de Casa Grande de Xanceda, unha granxa familiar galega, buscan equipos femininos e rurais de fútbol para patrocinar. Esta é a iniciativa da marca para celebrar o 8 de marzo, Día Internacional da Muller, na que colabora a Real Federación Galega de Fútbol.
A acción busca dar visibilidade aos equipos femininos de fútbol situados en localidades de menos de 15.000 habitantes, amosando unha vez máis o apoio da granxa ao rural e ás mulleres e nenas. A campaña forma parte das accións de RSC de Casa Grande de Xanceda para amparar ás mulleres do rural.
Os requisitos para participar son os seguintes:
- Ser un equipo feminino rural e estar moi orgullosas de selo.
- Estar situado nun concello que non supere os 15.000 habitantes.
- As xogadoras deberán levar as novas equipacións co icónico print de vaca na tempada 2026-2027.
Un total de dez equipos poderán optar a dito patrocinio. A mecánica é sinxela: o equipo deberá subir á web futbolistasdelaleche.com un vídeo divertido, tolo e cos valores da campaña. Terán algo máis dun mes de prazo para facelo e será a propia granxa quen escolla eses 10 equipos. Todos os vídeos deberán estar subidos antes do 20 de abril de 2026, sendo esta a última data para participar.
Ademais, para coñecer con máis detalle a mecánica de participación e ver exemplos de como sumarse á iniciativa, a granxa compartirá toda a información no seu perfil de Instagram, onde os equipos interesados poderán descubrir en que consiste a campaña e como presentar os seus vídeos.
Desde Casa Grande de Xanceda explican que lles fai “moita ilusión” que “as do rural xoguen de cowprint”. Este deseño de camiseta non é unha novidade: a granxa xa vestiu así ás xogadoras do Abellá S.D.C., as súas veciñas, en 2025 na campaña “As do rural xogan”, que quería “visibilizar o mérito e o traballo dos clubs rurais para que as nenas e mulleres practiquen o deporte rei”.
Ao fío disto, Casa Grande de Xanceda converteuse en patrocinador do equipo feminino do Abellá para esta tempada 2025-2026. “Nada nos dá máis orgullo que ver ás nosas veciñas disputar os partidos coas manchas de vaca nas súas camisetas”.
A campaña abre tamén unha xanela para que dous equipos non rurais participen e poidan optar ao patrocinio. “Entendemos que pode haber concellos que superen os 15.000 habitantes pero que, aínda así, teñan equipos que se sintan moi rurais, que pertenzan a parroquias, aldeas ou pequenos barrios e, polo tanto, son tamén muuuuy benvidos á campaña”, explican desde a granxa.
En colaboración ca Real Federación Galega de Fútbol
Nesta ocasión, Casa Grande de Xanceda conta coa colaboración da Real Federación Galega de Fútbol, que formará parte da promoción da campaña, a cal se lanzará o mesmo día do partido organizado pola RFGF para promover a igualdade, un clásico por estas datas. Este ano participaron Fátima Pego, que realizará a lectura do manifesto; Noelia Rey, presentadora da TVG; Lara Menses, Directora Xeral de Xuventude da Xunta de Galicia; e Lucía Seoane, Concelleira da Estrada, entre outros.
Ademais de buscar eses dez equipos para patrocinar, a granxa colaborará coa Real Federación Galega de Fútbol noutras accións que promoven a igualdade e a participación da muller no deporte.