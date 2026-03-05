Órdenes, Victoria y Dorneda, eliminados de la Copa de A Coruña por incurrir en alineación indebida

Victoria-Órdenes en la pasada Copa de A Coruña ARCHIVO DXT

La Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) ha estimado las denuncias de Portazgo, Visantoña y Olímpico, que avanzan a los octavos de final de la Copa de A Coruña por las alineaciones indebidas de Órdenes, Victoria y Xuventude Dorneda, clubes que quedan eliminados pese a su triunfo en el terreno de juego. De esta forma caen dos equipos de Preferente, máxima categoría con derecho a participar.

El apartado ‘e’ del artículo 224.1 del reglamento de la competición establece que un jugador no puede disputar esta competición con dos equipos en una misma temporada, algo que infringieron los tres. El Órdenes alineó como titular a Xoel Maceiras, que había disputado una ronda con el Coruña Arboco; el Victoria dio los 90 minutos a Damián Lois, quien jugó con el Club do Mar en la primera eliminatoria; y el Dorneda contó con la aportación de un Gabriel Gómez que también había jugado la Copa con el equipo de Caión.

Por ello, tras estudiar el caso y las distintas alegaciones, la RFGF revoca el 0-2 del Órdenes, el 1-2 del Victoria y el 4-0 del Dorneda por triunfos por 3-0 para Portazgo, Visantoña y Olímpico.

Cambios en el cuadro

La parte alta izquierda sufre una modificación y queda muy abierta. El Sporting Coruñés (Primera Futgal) será visitante ante el Visantoña y el vencedor se jugará el pase a semifinales ante el ganador del Xuventude Laracha-Almeiras, de Tercera y Segunda, respectivamente.

Por otra parte, el Orillamar seguirá siendo visitante, pero se enfrentará ahora a un Olímpico que también disputa la Primera Futgal; y el Suevos recibirá al Portazgo, que como él juega la Segunda Futgal, en vez de al Órdenes.