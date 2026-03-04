El último escenario al que se agarra el Victoria femenino para jugar el playoff

Victoria-Friol en Leyma QUINTANA

La derrota de la pasada jornada ante el Lóstrego significó para el Victoria femenino perder una batalla muy importante. Tras ello, parece una quimera que el equipo coruñés pelee por la primera posición, en principio la única con premio, pero todavía hay un escenario en el que tendría opción de jugar el playoff de ascenso a Segunda RFEF. La guerra aún no está perdida.

El sueño futbolístico de Laura Raña: De tener que 'escapar' de Cerceda a ser profeta en su tierra Más información

¿Cómo se daría esta situación? Dado que el campeón apunta a ser As Celtas B —tiene siete puntos de ventaja sobre el Victoria a falta de cinco jornadas—, hay que mirar directamente a su primer equipo, que compite en la categoría inmediatamente superior. Y ahí las bases de la competición establecen que el primero asciende directo, el segundo juega el playoff y el mejor tercero (son tres grupos) también tiene plaza en la promoción. Restan siete jornadas para la conclusión y el conjunto olívico es segundo, con dos puntos de ventaja sobre el tercero (Racing de Santander) y tres sobre el cuarto (Real Sociedad B), por lo que todavía queda bastante tela por cortar.

Y de ello dependerá. Si As Celtas acaba en una posición que le dé derecho a participar en el playoff de ascenso a Primera RFEF, su filial podrá hacer lo propio en la fase de ascenso a Segunda RFEF. “Los equipos que tengan la condición de filiales o dependientes no podrán participar en el playoff cuando el equipo superior de la cadena del principal ocupe una plaza en la categoría a la que se pudiera ascender… No obstante, sí podrá participar cuando, en el momento de finalización de la fase regular de la categoría en que milite, el equipo superior de la cadena del principal tuviera opciones de ascender de categoría”, rezan las bases de la Tercera RFEF.

¿Qué opciones hay de que suceda? Lo primero que debe asegurar el Victoria, y lo único que está en su mano, es la segunda posición en el grupo gallego de la Tercera RFEF. En estos momentos cuenta con un punto de ventaja sobre el Lóstrego (con el golaveraje particular perdido) y más lejos quedan Friol (a cuatro), Victoria FC (a cinco) y Bergantiños (a seis). Por delante, cinco finales ante As Celtas, Orzán, Sárdoma, Domaio y Victoria FC en las que el claro objetivo es terminar subcampeón.

De lograr eso, la segunda parte de la ecuación sería que As Celtas no acabe entre los dos primeros en Segunda RFEF y, si es tercero, que haya un equipo mejor en esa posición en alguno de los otros dos grupos. Por ahora, el equipo vigués tiene 39 puntos y los terceros clasificados del grupo 2 (Elche) y 3 (Sporting Huelva), 40 y 39, respectivamente.

¿Cómo sería el playoff? Si finalmente las ‘cebras’ obtienen billete para el playoff, se jugarán el ascenso en una única eliminatoria a doble partido ante un equipo de otra comunidad autónoma.