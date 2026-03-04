Así son las diez últimas jornadas de los seis aspirantes a ascender a Preferente

Orillamar y Sporting Cambre, durante su partido de la 22ª jornada del grupo 1 de Primera Futgal CARLOTA BLANCO

El grupo 1 de Primera Futgal entra en su tramo decisivo. En las diez jornadas restantes, seis equipos separados por solo seis puntos buscarán la plaza de ascenso directo y dos de ellos tendrán el premio de consolación del playoff, donde también pueden encontrar el camino hacia Preferente.

En ese grupo cabecero hay cinco equipos coruñeses y un Galicia Mugardos que estrenó liderato el pasado domingo. Los de Ferrolterra tienen 47 puntos, los mismos que un Carral al que visitarán esta jornada. Por detrás aparecen Sporting Meicende (45), Olímpico (43), Orillamar (42) y Sporting Cambre (41).

A partir de ahí, la Liga se divide en otros dos grupos. Uno perteneciente a la zona media, en el que están Perlío (36), Meirás (35), Eume (33) y Torre (30); y otro en el que están los equipos que pelean por eludir el descenso. Relámpago (29), Marte (28), Sporting Coruñés (25), Ural Español (24) y Cedeira (23) están a dos partidos o menos de una zona roja que ocupan Imperátor (23), Oza Juvenil (22) y As Pontes (17).

A continuación, un análisis de los calendarios que tienen por delante los seis grandes candidatos al ascenso.

- Galicia Mugardos

Con una racha de cuatro triunfos consecutivos y solo una derrota en sus últimos 16, el Galicia Mugardos ha logrado reducir la gran diferencia que le separaba de la cabeza y ya es líder. No será fácil que salga de ahí, pues se trata de un recién descendido con gran potencial, pero tiene un calendario con varias dificultades.

El equipo de A Pedreira tendrá tres duelos directos, de los cuales dos, ante Meicende y Olímpico, llegarán en las dos últimas jornadas. El Mugardos se enfrentará también a tres equipos de la zona media y a cuatro que luchan por no bajar a Segunda.

Calendario del Galicia Mugardos

- Carral

No es muy distinto en cuanto a dificultad el calendario de un Carral que se puede agarrar a que disputará seis de los diez partidos en casa, empezando por el de este fin de semana ante el Mugardos.

Los otros dos duelos directos son ante Orillamar y Cambre mientras que también tendrán tres partidos ante equipos de la zona media y cuatro ante los llamados a sufrir hasta el último instante.

Calendario del Carral

- Sporting Meicende

Y si el Carral cuenta con seis partidos en su casa, el Meicende solo disputará cuatro ante su gente. El equipo de Maikel Naujoks deberá hacerse fuerte en un tramo final donde afrontará tres duelos directos de forma consecutiva: ante Cambre, Olímpico y Galicia Mugardos (jornadas 31 a 33).

De los otros siete partidos, cinco serán ante los equipos de la zona baja y dos contra Perlío y Meirás, que están en una situación muy cómoda.

Calendario del Sporting Meicende

- Olímpico

Con siete triunfos seguidos, es el equipo más en forma de la Liga y su calendario más inmediato invita a pensar que puede llegar a las últimas jornadas con todas las opciones. Tres partidos ante equipos de la zona media y cuatro ante conjuntos de la zona baja inician una recta final que concluirá con duelos directos ante Meicende, Cambre y Mugardos. Como nota positiva para los de Vilaboa, los dos primeros serán en casa.

Calendario del Olímpico

- Orillamar

El equipo de Dani Casal está a cinco puntos del primero y a tres del tercero, pero puede ser moderadamente optimista, pues tiene el calendario a priori más asequible. Solo el partido de dentro de dos jornadas ante el Carral es un duelo directo para un Orilla que se enfrentará a seis equipos que buscan la permanencia y a tres de la zona media.

Calendario del Orillamar

- Sporting Cambre

Por su parte, el equipo cambrés cuenta con un horizonte similar al de los cuatro primeros clasificados. Entre las jornadas 31 y 33 se enfrentará a Meicende, Carral y Olímpico, pero hasta entonces deberá hacerse fuerte ante equipos a priori inferiores si quiere llegar con opciones. Tendrá cuatro partidos contra equipos de la zona baja y tres ante los de la zona media, acabando el curso con un choque en casa frente al Eume.