El sueño futbolístico de Laura Raña: De tener que 'escapar' de Cerceda a ser profeta en su tierra
“O proxecto no Atlético Cercedense nace polo desexo dunha nena que non podía xogar ao fútbol no seu concello”
La historia futbolística de Laura Raña cuenta con muchas páginas y varios capítulos. Pero, sin ningún tipo de duda, el más especial para ella es el que está viviendo a sus 34 años. “Lamento que fora con 34 anos, pero o meu soño era que a última camiseta que vestise fose a do meu concello”, afirma.
Nacida en Cerceda en el 1991, tuvo que ‘escapar’ de su localidad natal para alimentar su pasión por el fútbol. “Había moitísimo talento en Cerceda a nivel feminino, pero esas xogadoras tivemos que marchar a outros concellos para poder xogar. Por aquel entón, na nosa contorna só había o Tordoia feminino”, recuerda.
Es por ello que en el verano de 2024 se puso a trabajar con el Atlético Cercedense para crear un equipo femenino en el club: “O proxecto nace polo desexo dunha nena que non podía xogar ao fútbol no seu concello. Tamén era un desexo tanto do Concello como do propio clube e empezamos a traballar. Tíñamos claro que íamos empezar desde cero, creando un proxecto sólido cun marco serio e comprometido co fútbol feminino, cunha estrutura clara e sólida”, afirma.
Ese primer equipo que debutó en la temporada 2024-25 empezó en fútbol 7 con una plantilla íntegramente formada por jugadoras naturales de Cerceda y para muchas de ellas fue su primera experiencia en el fútbol femenino federado. “O 80% da plantilla non tiña experiencia en competición. O que si había era moitísima ilusión, compromiso e orgullo do que estábamos a facer. Pasamos un ano estupendo e estivemos a piques de gañar esa liga de fútbol 7”, recuerda Laura.
Lamento que fora con 34 anos, pero o meu soño era que a última camiseta que vestise fose a do meu concello
Tras esa primera experiencia, el siguiente paso surgió de forma natural: crear un equipo de fútbol 11. “Dábanse as condicións, había que reforzar algunhas posicións e darlle un pouco de estrutura ao equipo para poder competir, pero máis do 80% do equipo segue a ser de Cerceda”. Sin embargo, de esa generación que no pudo jugar de niñas en su pueblo solo están la propia Laura Raña, Marga de la Iglesia, “pioneira no fútbol feminino do concello”, y Ainhoa Danis, que compartió experiencia con Laura en el Dépor.
El núcleo del equipo son esas jugadoras con experiencia en el fútbol femenino. Un grupo capaz de “retroalimentar” a las más jóvenes de la plantilla, algunas de ellas todavía en categoría cadete y que está dando sus primeros pasos en el fútbol de competición. “A fórmula está a funcionar e estamos vivindo un bo momento”, afirma Raña.
Y es que el Atlético Cercedense no se quiso poner ningún objetivo para esta temporada. Su foco va más allá de la 2025-26: “Nunca chegamos a imaxinar que estaríamos na primeira posición ou invictas neste momento. Vivimos día a día, non pensamos en se o logramos. É algo que nos estamos permitindo vivir de maneira ilusionante. Somos conscientes de que xeramos unha expectación no concello, pero o obxectivo do club é seguir medrando nesa estrutura. O ano que vén dar un pasiño máis, crear un segundo equipo e seguir dando cabida a moitas nenas que sabemos que queren formar parte deste proxecto. Queremos que teñan un marco adecuado para medrar e progresar no club. Somos conscientes da responsabilidade que iso supón e imos traballar todo o posible e máis. Estou segura de que parte do éxito do proxecto é ir da man club e Concello, que sempre nos mostrou o seu apoyo. Existe unha convicción clara de convertir Cerceda nun referente do fútbol feminino”, sentencia Laura.
A pesar de no meterse presión a sí mismas esta temporada, el Atlético Cercedense es ahora mismo líder Grupo 2 de Tercera Galicia con 43 puntos y ninguna derrota. En su casillero figuran 89 goles a favor, de los cuales 32 han sido obra de Laura Raña. La cosa pinta bien para ellas. Tienen seis puntos de ventaja sobre las terceras, que irían al playoff de ascenso, y nueve sobre las cuartas, que se quedarían en Tercera. Por delante les quedan siete partidos para seguir soñando con un ascenso que no haría sino confirmar la solidez de un proyecto que busca aprender a andar antes de echarse a correr de manera prematura.