Las previas | Nueve bajas limitan a un Victoria al que le urge volver a sumar

El Victoria, durante un partido de esta temporada en A Grela ante el Cidade de Ribeira CARLOTA BLANCO

Con el Lalín cada vez más destacado al frente de la clasificación, el atractivo de la 24ª jornada en Preferente Norte está en la lucha por el playoff y en los equipos que intentan evitar caer a puestos de descenso.

Pol - Betanzos (12.00): Cierra la zona de playoff el Betanzos con 37 puntos (y un partido por concluir ante el Dubra). En esta ocasión se mide a un Pol que está en la zona media de la tabla y cuyas siete derrotas muestran que no es un equipo fácil de doblegar. El entrenador Claudio Corbillón cuenta con las bajas de Tomás, Del Río, Barbeito, Da Lama y Piquero.

Victoria - Puebla (16.00): Le está costando encontrar resultados positivos en los últimos partidos al Victoria, pero lo cierto es que su parte de bajas, sobre todo en defensa, es muy limitante. Para este partido ante un rival que tiene un punto menos, no estarán Kike, Carba, Víctor, Sergio, Miguel Mandayo, Adri Méndez, Jorge, Benito e Ivi. Un total de nueve jugadores, lo que obligará a Miguel Taibo a reinventar su once para tratar de mantener o ampliar la renta de cinco puntos con respecto a la zona roja.

San Tirso - Negreira (16.30): Las cuentas salen todavía al San Tirso, que sin embargo debe reencontrarse con las buenas sensaciones si quiere asegurar su presencia en los playoffs y mantener una tercera plaza que le daría factor campo en las semifinales. Además, un triunfo ante el Negreira le dejaría a cuatro puntos de la segunda posición. Son baja Pablo Vigo, Ferreiro, Xian y Paulo.

Cidade de Ribeira - Órdenes (17.00): En idéntica situación, también con 41 puntos, se encuentra un Órdenes que visita al primero de los equipos que descendería ahora mismo. Eso sí, el Ribeira ha sumado sus 24 puntos como local. Son baja Román, Brais, Pastur y Suso.

Sigüeiro - Sofán (17.00): Pese a sus últimos tres resultados, el Sigüeiro ha dado un paso adelante en este 2026. Por ello, el Sofán deberá completar un gran partido si quiere meter presión a Betanzos y compañía. Pablo Torreira no podrá contar con Iván Martínez y Becerra, y tiene la duda de Alexandre.

Paiosaco - Cultural Maniños (17.00): Sin Pablo, Cristian y Javi Sande —reciente incorporación—, el Paiosaco buscará ante el colista su quinto triunfo seguido. Entra en la lista Vivito, centrocampista que esta semana firmó procedente del Arteixo. “En dos días se le ve que tiene mucha calidad, que maneja muy bien los tiempos y que nos va a dar algo más de fluidez y último pase. Entrará paulatinamente”, comenta su técnico Iván Sánchez.