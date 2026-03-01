Las previas | Duelo clave en la zona baja entre Sporting Coruñés e Imperátor

Imperátor - Sporting Coruñés de la primera vuelta en A Grela JAVIER ALBORÉS

La 24ª jornada del grupo 1 de Primera Futgal cuenta con dos grandes partidos. Uno en la lucha por eludir el descenso, que enfrenta a Sporting Coruñés e Imperátor (Torre 1, 18.00 horas); y un Olímpico-Carral (Complejo Deportivo de Vilaboa, 17.00 horas) en el que el objetivo son las posiciones de privilegio.

Reparto de puntos en el Carral-Meicende que deja en cabeza a los locales Más información

Sporting e Imperátor son dos viejos conocidos. En las dos últimas temporadas han progresado de la mano desde la Tercera hasta la Primera Futgal y ahora no quieren entregar su sitio en esta Liga. El precedente de esta temporada es favorable al equipo de Monte Alto, que se impuso por 1-5 en A Grela en octubre. Además, llega en su mejor momento tras sumar 14 de los últimos 18 puntos en disputa, una racha que le ha servido para salir de la zona roja y verla con tres puntos de margen.

Esa es la distancia que separa al Ímper de escapar de los puestos de descenso, pero para ello deberá encontrar una regularidad que se le está resistiendo. En lo que va de 2026, suma un triunfo, dos empates y cuatro derrotas en Liga.

Imparable

En el otro duelo estrella, el gran reto para el líder Carral (tiene tres puntos sobre Mugardos y Meicende) es frenar a un Olímpico que mira hacia el playoff tras seis victorias seguidas. Está a cuatro puntos de los dos equipos que preceden al conjunto de O Castro.

Completan la jornada los siguientes partidos: Sporting Meicende-Eume (12.00), Ural Español-Sporting Cambre (16.00), Galicia Mugardos-Cedeira (16.30), Meirás-Perlío (16.45), As Pontes-Oza Juvenil (16.45), Relámpago-Marte (18.00) y Orillamar-Torre (18.00).