El Paiosaco aprovecha los pinchazos de Betanzos y Sofán

Tan solo Paiosaco y San Tirso fueron capaces de sumar en una jornada negra para el resto de equipos coruñeses de la Preferente Norte.

Paiosaco 3-0 Maniños

El Paiosaco de Iván Sánchez continúa con paso firme y suma su quinta victoria consecutiva tras imponerse al colista por 3-0 con goles de Iván Amor, Josiño y Alberto Varela. Tres puntos que dejan a los laracheses a tan solo uno del playoff de ascenso.

San Tirso 2-0 Negreira

Volvió a hacer de O Monte un fortín el San Tirso para deshacerse de uno de los equipos más potentes de la categoría como es el Negreira. Un doblete de Denis pone a los de Fabio a cuatro puntos del segundo puesto.

Victoria 0-1 Puebla

No consigue levantar cabeza el Victoria, que cayó en casa ante el Puebla y se queda tan solo dos puntos por encima de los puestos de descenso. La próxima jornada visitan al colista Maniños en un duelo clave por sus aspiraciones de mantenerse en Preferente.

Pol 2-1 Betanzos

Cuarto pinchazo del Betanzos en los últimos cinco partidos, que vio como el Pol remontaba el gol inicial de Raúl Pita.

Ribeira 3-1 Órdenes

Dura derrota del Órdenes en Ribeira. Dos goles en cinco minutos encarrilaron el partido para los locales, que lo sentenciaron al final.

Sigüeiro 3-0 Sofán

Contundente victoria del Sigüeiro ante un Sofán que se vio superado con un 2-0 antes del tiempo de descanso. Alberto Fraga puso la puntilla a los carballeses ya en el tiempo de descuento.