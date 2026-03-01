Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | DH Juvenil

El Montañeros no puede contra un efectivo Celta (1-5)

Los coruñeses se adelantaron a los cuatro minutos, pero no pudieron mantener la ventaja

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
01/03/2026 20:14
Montañeros 1-5 Celta de DH Juvenil
Montañeros 1-5 Celta de DH Juvenil
Carlota Blanco
En su primer partido tras la salida de Eli Flores rumbo al Granada, el Montañeros Juvenil no fue capaz de puntuar contra uno de los cocos de la categoría como es el Celta de Vigo (1-5).

El entrenador Borja Guerreiro y Eli Flores, en un partido de esta temporada

El crecimiento del Montañeros: duelo ante el Celta y traspaso al Granada

Más información

El equipo coruñés empezó adelantándose a los cuatro minutos de juego en Elviña por medio de Chino. Una ventaja que supo mantener durante más de veinte minutos, pero los goles de Jorge Pérez-Lafuente y Mateo Sobral de falta directa permitieron a los vigueses irse al descanso con ventaja en el marcador. Antes del segundo celeste, el Monta pidió una roja por falta de último hombre y cada equipo vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego.

Ya en la segunda mitad, el Montañeros aguantó los primeros quince minutos el asedio celeste y gozó de un penalti a su favor para empatar a dos. El encargado de ejecutar la pena máxima fue Pablo, que lo lanzó a lo Panenka, pero su golpeo se estrelló en el larguero de Elviña. 

El Celta hizo el tercero poco después en una acción la que los morados pudieron hacer algo más a nivel defensivo y ese tanto mató a nivel físico y mental a los coruñeses. Los vigueses aprovecharon el bajón de los locales y marcaron otros dos goles que dejaron el resultado final en un abultado, a la par que engañoso, 1-5.

Con esta derrota, el Montañeros se queda en la undécima plaza del Grupo I de División de Honor Juvenil con 26 puntos en su casillero. Son dos más de los que tiene el Val Miñor, equipo que inaugura los puestos de descenso a Liga Nacional.

