El Carral cae con el Olímpico y cede el liderato en favor del Mugardos

Una acción del Sporting Coruñés-Imperátor Quintana

La jornada 24 del Grupo 1 de Primera Futgal ha dejado un cambio en el liderato. La derrota del Carral en Vilaboa contra el Olímpico, sumada al empate del Meicende contra el Eume Deportivo, dejaron el camino allanado para que el Mugardos aprovechase la coyuntura y se colocase primero. Eso sí, empatado a 47 puntos con el Carral. El triunfo deja al Olímpico cuarto con 43, a tan solo dos de distancia del playoff de ascenso.

A esos puestos se acerca también el Orillamar, que sumó su segunda victoria seguida tras imponerse por 1-0 al Torre con un gol de Marcos González a la media hora de juego.

Otro de los partidos más atractivos de la jornada fue el derbi de recién ascendidos entre el Sporting Coruñés y el Imperátor. El gol de David Fernández al filo del descanso dio el triunfo a los visitantes, que ponen al rojo vivo la pelea por la permanencia al empatar a puntos al Cedeira.

En esa zona baja se ha metido el Ural, que suma 24 puntos tras no pasar del empate (1-1) contra el Sporting Cambre. Empataron también (0-0) Relámpago y Marte. Un punto que mantiene a ambos a una distancia prudente (cinco y seis puntos) de los puestos de descenso.

Por su parte, el Oza Juvenil volvió a perder, esta vez por 0-3 y sigue en caída libre.