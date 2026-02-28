El crecimiento del Montañeros: duelo ante el Celta y traspaso al Granada

El entrenador Borja Guerreiro y Eli Flores, en un partido de esta temporada QUINTANA

La intensa semana que ha vivido el Montañeros Juvenil, con la marcha de su estrella Eli Flores al Granada, culmina esta mañana con un partido de rivalidad A Coruña-Vigo ante el Celta (Elviña, 12.30 horas). Es un choque de máxima dificultad ante el equipo que pelea con el Deportivo por el título de la División de Honor, pero el equipo de Borja Guerreiro no renuncia a nada y espera mostrar la versión competitiva de las dos últimas jornadas para seguir poniendo tierra de por medio con respecto a la zona roja.

Llega el Montañeros situado en la décima posición, con siete victorias, cinco empates y ocho derrotas. Dos triunfos en el añadido frente a Deportivo Roces y Val Miñor le sirvieron para cortar una racha de cinco encuentros sin vencer y, de paso, mantenerse fuera de los puestos de descenso con dos puntos de margen sobre el Arosa. Por su parte, el Celta es segundo a cuatro puntos del Dépor, pero con un partido menos. Los celestes acumulan quince triunfos, tres igualadas y dos derrotas en lo que va de curso y en el duelo de la primera vuelta se impusieron por 5-0 al Monta en A Madroa.

Para este duelo, el equipo de Elviña cuenta con la habitual baja de Javi, que sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior, y tampoco podrá contar con Erick, que continúa con problemas en el abductor, ni con Xoel Vilariño, que vio la quinta amarilla ante el Val Miñor. Esta última ausencia es muy delicada, ya que el centrocampista es un fijo en los planes de Borja Guerreiro. Jugadores como Mateo Mosquera o Iván Barreiro podrían tener su opción.

Pero si hay alguien a quien echará de menos el Montañeros de aquí a final de temporada, ese es el carballés Eli Flores, jugador firmado el pasado verano procedente del Ural. Era el pichichi del equipo y sexto máximo goleador de este grupo 1 de la División de Honor con nueve tantos. Su buen hacer llamó la atención del Granada y tras una operación que primero parecía rápida y luego tuvo sus aristas, el jugador ha puesto rumbo esta semana hacia el club nazarí para terminar el curso en su Juvenil A. Allí luchará con el Betis por ganar el grupo 4 y disputar la Copa de Campeones.

Si llega al primer equipo…

Este tipo de ‘traspasos’ no generan un rédito inmediato en el club de origen, pero como es habitual en los acuerdos entre un equipo grande y otro humilde, el Montañeros sí recibirá una compensación económica en caso de que algún día Eli logre debutar con el primer equipo del Granada. Más allá de eso, desde el club se quedan con lo que simboliza esta operación. “Sientes orgullo por ayudar a crecer a uno de los nuestros y ver que somos un trampolín hacia los equipos profesionales”, explica el técnico Guerreiro.

Por su parte, el entrenador del primer equipo, Jairo Arias, que lleva vinculado al club desde el año 2016 a través de sus distintas categorías, da una visión global. “Recuerdo que en su día jugábamos contra el Victoria B o el Ural B y ahora estamos hablando de estas cosas. Ha sido a base de muchas horas viendo partidos para poder ir mejorando toda la estructura, y a partir de ahí llegaron los ascensos. Ha habido marchas al Deportivo, la de Eli al Granada, Unai al Compostela… y el primer equipo está formado en un 50% por canteranos”, apunta Arias.

El sustituto, en casa

La filosofía del club es clara y no se plantean acudir al mercado para reforzar al Juvenil A tras la baja de Eli. “El refuerzo es Sergio, del Juvenil B, al que conozco perfectamente y está preparado para ayudarnos. Tendrá que adaptarse al ritmo, pero el resto lo tiene. No vamos a buscar fuera lo que tenemos en casa”, enfatiza Guerreiro.

Además, el preparador coruñés destaca la aportación que tuvo la semana pasada el delantero Iker Pérez, quien había vivido un poco a la sombra de Eli: “Perdemos a nuestro jugador más talentoso, pero lo bueno de tener una plantilla larga y compensada es que podemos competir con las mismas garantías sin él. Ante el Val Miñor entró Iker, que es un ejemplo perfecto de lo que debe hacer un jugador cuando no juega siempre. Lo hizo muy bien y fue protagonista absoluto marcando el gol del empate y forzando el penalti que nos dio la victoria”.