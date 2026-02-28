Dos puntos separan ahora al Silva de la zona roja

Cambados y Compostela recuperaron este sábado el duelo que tenían pendiente GONZALO SALGADO

El grupo 1 de Tercera RFEF se puso al día con la disputa del Juventud de Cambados-Compostela, un choque de gran influencia para el Silva. Y el resultado final, de 0-0, deja a los coruñeses a dos puntos de la zona de permanencia que marca el equipo del Salnés.

La igualada sitúa al Cambados con 20 puntos, dos más que un Silva que saltó hasta la antepenúltima plaza tras su victoria de la semana pasada, precisamente ante el Compostela. Por su parte, el líder continúa dejando dudas en esta segunda vuelta y ve como el Arosa se queda a tres puntos con doce jornadas todavía por delante.

La competición regresa el próximo semana tras el parón por la Copa de Regiones y lo hará con el Silva recibiendo al Boiro en A Grela. Después, los de Diego Armando García viajarán para medirse al Cambados en Burgáns en un duelo clave por la permanencia.