Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Tercera Federación

Dos puntos separan ahora al Silva de la zona roja

El Cambados, equipo que marca la zona de permanencia, rascó un empate ante el líder Compostela

Santi Mendoza
Santi Mendoza
28/02/2026 21:10
Cambados y Compostela recuperaron este sábado el duelo que tenían pendiente
Cambados y Compostela recuperaron este sábado el duelo que tenían pendiente
GONZALO SALGADO
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El grupo 1 de Tercera RFEF se puso al día con la disputa del Juventud de Cambados-Compostela, un choque de gran influencia para el Silva. Y el resultado final, de 0-0, deja a los coruñeses a dos puntos de la zona de permanencia que marca el equipo del Salnés.

La igualada sitúa al Cambados con 20 puntos, dos más que un Silva que saltó hasta la antepenúltima plaza tras su victoria de la semana pasada, precisamente ante el Compostela. Por su parte, el líder continúa dejando dudas en esta segunda vuelta y ve como el Arosa se queda a tres puntos con doce jornadas todavía por delante. 

Los jugadores del Silva celebran el gol de Hugo Baldomar (izquierda) que inició la victoria del equipo coruñés contra el Compostela

Baldo: "Quizás no era el partido en el que más gente esperaba que sumáramos tres puntos"

Más información

La competición regresa el próximo semana tras el parón por la Copa de Regiones y lo hará con el Silva recibiendo al Boiro en A Grela. Después, los de Diego Armando García viajarán para medirse al Cambados en Burgáns en un duelo clave por la permanencia.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Cambados y Compostela recuperaron este sábado el duelo que tenían pendiente

Dos puntos separan ahora al Silva de la zona roja
Santi Mendoza
El entrenador Borja Guerreiro y Eli Flores, en un partido de esta temporada

El crecimiento del Montañeros: duelo ante el Celta y traspaso al Granada
Santi Mendoza
Lance del juego en el Galicia-Canarias

Un penalti en la prórroga acaba con el camino de Galicia en la Copa de Regiones (0-1)
Santi Mendoza
Achore Sánchez, lateral derecho del Montañeros, en el calentamiento previo al Galicia-Asturias de finales de enero en A Malata

La magia canaria reta a la selección gallega en Terrassa
Santi Mendoza