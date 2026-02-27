Un penalti en la prórroga acaba con el camino de Galicia en la Copa de Regiones (0-1)

Lance del juego en el Galicia-Canarias RFGF

Hasta aquí llegó el camino de Galicia en esta Copa de las Regiones de la UEFA. El equipo formado por jugadores de la Tercera Federación Gallega cayó en una igualada semifinal de la fase nacional ante Canarias (0-1) y no podrá disputar la final por tercera edición consecutiva. Santi Domínguez, desde el punto de penalti, decidió un choque en el que al conjunto de Manolo García le faltó saber aprovechar sus momentos.

Tras un inicio de tanteo, en el que Canarias pisó algo más que Galicia campo rival, la Irmandiña tuvo cinco minutos de claro dominio en los que pudo llegar el primer gol. Hubo tres acciones de peligro casi consecutivas: un disparo fuera de Noel Álvarez tras una buena acción de Achore por banda derecha; un córner muy cerrado de Noel Chaves que remató alto Ander Bellido casi sobre la línea de gol; y un mano a mano de Adri Rodríguez que encontró la respuesta abajo del portero Galindo.

No aprovechó su momento la ‘Irmandiña’, pero tampoco Canarias cuando generó dos claras ocasiones antes de que se cumpliera la primera media hora de juego. Ambas tuvieron como protagonista al delantero Santi Domínguez, que primero remató demasiado centrado un balón que le cayó en el área y minutos después sirvió un excelente centro que parecía sí o sí de gol para Guayre, pero apareció Andrés Álvarez para meter un puño salvador sobre la línea. El guardameta del Gran Peña tuvo alguna duda en sus primeros despejes, pero fue creciendo poco a poco en el partido, mostrándose también muy atento a la hora de salir al corte.

Gran parada de Andrés Álvarez, portero de la selección gallega RFGF

Donde no pasó demasiado es en el último cuarto de hora. Lo más destacado fue un intento de chilena de Adri Rodríguez, pero ninguno de los dos equipos generó suficiente como para desequilibrar el marcador. Quedaba todo abierto para la segunda mitad.

A la vuelta de vestuarios no varió demasiado el guion, con pocas ocasiones. Galicia tuvo una opción para el 1-0 en la cabeza de Achore, que apareció por el área e intentó dar dirección a un centro sin demasiada potencia, pero Galindo se mostró muy seguro a la hora de despejar. Por parte canaria, un remate de Saúl Vera en posición peligrosa que se topó con las piernas de un zaguero.

Los entrenadores fueron introduciendo cambios a cuentagotas hasta que a falta de un cuarto de hora para el final del tiempo reglamentario Manolo García optó por un doble cambio: Enjamio y Landeira en lugar de Noel Álvarez y Lombao.

Arreón sin premio

Galicia se mostró algo más valiente que su rival en el último cuarto de hora, pero siguió sin encontrar el ansiado gol. Pudo llegar en una acción en la que el colegiado señaló falta sobre Achore, pero bien pudo marcar el punto de penalti, pues el lateral del Montañeros parecía pisar la línea cuando fue derribado tras anticiparse al rival. No llegó el tanto en dicha falta y tampoco en un cabezazo fuera de Cambón o en una peligrosa contra en la que Yosi se dejó algo atrás el balón antes de disparar cruzado.

Canarias botó algún córner, pero sin poner en apuros a un Andrés muy bien protegido por su defensa. Era momento de prórroga, donde la clave estaba en ver quién llegaba más entero.

Y fue el combinado isleño el que mostró más fortaleza inicial. Los de Sergio Alonso merodearon el área hasta encontrar la jugada clave del partido, una acción en la que el lateral derecho Zeben superó a varios adversarios con su regate y terminó derribado en el área por Ander Bellido. Desde los once metros no falló Santi Domínguez.

Le restaba poco tiempo a Galicia —el tiempo suplementario era de diez minutos por parte—, por lo que no le quedaba otra que volcarse hacia el área rival. Pero faltó acierto en una ocasión clarísima para el empate. Lucas Camba cedió para Juan Cambón y el delantero del Somozas no logró conectar la volea cuando lo tenía todo de cara para batir a Galindo. De esta forma, será el cuadro canario quien se medirá este domingo a Cataluña o Navarra en búsqueda del título.