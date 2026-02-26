La magia canaria reta a la selección gallega en Terrassa

Achore Sánchez, lateral derecho del Montañeros, en el calentamiento previo al Galicia-Asturias de finales de enero en A Malata RFGF

Dos peldaños separan a la selección gallega de aficionados de adjudicarse la fase nacional de la Copa de las Regiones de la UEFA. El partido que la enfrenta a su homónima de Canarias este viernes —16.00 horas, Olímpic (Terrassa)— le brinda la posibilidad de subir el primero. Además, lo metería en una final —en la que se enfrentaría al vencedor de la segunda semifinal, que enfrenta a las 19.00 horas a Cataluña y Navarra— que clasificará al que gane para la fase europea de un torneo que Galicia ya se adjudicó en 2023.

El equipo dirigido por el ferrolano Manolo García, al frente de un cuerpo técnico con más presencia de Ferrolterra (los ayudantes Iván Balaguer y José Luis Fontao y el entrenador de porteros Samuel Martínez), espera seguir yendo a más en la competición. Después de una discreta fase inicial, en la que consiguió su pase gracias a la alineación indebida de Andalucía, el conjunto ‘irmandiño’ dio un buen nivel frente a Asturias (3-0) en el tramo intermedio. Ahora, en la parte final del periplo nacional, confía en dar un paso más en su nivel.

Galicia se abona a la fortuna: de un sorteo a una aventura gibraltareña en la Conference Más información

La alineación de Manolo García apunta a no distar mucho de la que presentó ante Asturias. Solo hubo dos novedades en la lista de convocados y una de ellas fue la ausencia de Make, titular en el partido de A Malata, a quien podría sustituir el jugador del Boiro, Diego Enjamio.

La representación de los equipos coruñeses correrá cuenta una vez más de Achore Sánchez, lateral derecho del Montañeros. A lo largo de todo el certamen participaron en algún entrenamiento sus compañeros José Balsa y Unai Peón —ahora en el Compostela—, así como el delantero del Arteixo, Adri Otero, pero el único que ha entrado en los planes de García es el carrilero.

El jugador de origen etíope disputó 24 minutos ante Andalucía y tuvo oportunidad desde el inicio contra Castilla y León, duelo en el que fue sustituido a los 76 minutos. Ante Asturias completó todo el partido.

No son muchas las referencias de Canarias, que superó la fase de grupos como primer clasificado tras vencer a Extremadura (2-0) y empatar sin goles ante Aragón. En cuartos de final, en partido disputado en Santa Cruz de Tenerife, el resultado fue de 3-0 ante La Rioja.

Adri Rodríguez, delantero que a buen seguro tendrá sus minutos al ser el pichichi de la Tercera RFEF gallega, desveló en una entrevista con el Diario de Arousa como está siendo la preparación del partido: “Hablamos algo en el último entrenamiento y el míster nos enseñó algunas acciones, pero como no hay demasiados partidos anteriores y pueden cambiar jugadores siempre es complicado tener referencias. Creo que nuestra idea es centrarnos más en nosotros, porque si estamos bien, creo que tenemos equipo para poder pasar”.

Una ausencia

La selección canaria también comparece con una lista muy similar a la de la Fase Intermedia, pero su técnico Sergio Alonso deberá emular a Manolo García y hacer al menos un cambio con respecto al duelo ante el País Vasco. No será de la partida Machín, uno de los goleadores, al no estar entre los 18 convocados.

El tópico dice que la gran fortaleza canaria es el trato de balón y la capacidad ofensiva, aunque es este un equipo más de salir al contraataque. Uno de los puntales del rival es Santi, delantero que lleva muchos años en el Santa Brígida y este curso acumula siete goles.

En caso de superar la eliminatoria, los jugadores gallegos quedarán muy pendientes del Cataluña-Navarra que se disputa a continuación. La final sería menos de 48 horas después, a las 12.00 del domingo, también en el Olímpic de Terrassa.