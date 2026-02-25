Dos remontadas aúpan al Montañeros Juvenil mientras el Granada pretende a su estrella

En su último partido como local, el Montañeros se impuso al Deportivo Roces QUINTANA

El Montañeros Juvenil ha reaccionado a tiempo. Tras cerrar la primera vuelta en buena posición, los de Elviña se vieron al borde de la zona de descenso después de encadenar cinco jornadas sin ganar. Por delante tenían dos citas clave: en casa ante el Deportivo Roces y a domicilio frente al Val Miñor. Y el sabor final no pudo ser mejor, con dos remontadas culminadas en el añadido de la segunda mitad. Justo a tiempo, pues varios equipos que pelean por su mismo objetivo están sumando mucho y está en el aire el futuro de su estrella, Eli Flores, a quien pretende el Granada.

Cabe reseñar también que el conjunto morado tiene pendiente un choque ante el Sporting de Gijón. Fue suspendido a finales de enero por las malas condiciones meteorológicas y se recuperará el próximo 28 de marzo. Un as en la manga que no le restaba dramatismo a sus dos últimos choques, ante rivales a priori más asequibles.

El primero de ellos, Deportivo Roces, se presentaba aun así como un rival muy complicado, con solo tres derrotas en 19 partidos. Habían sido ante Arosa, Deportivo y Racing de Santander, mientras que ante un equipo del nivel del Celta empataron (3-3). Y lo cierto es que, pese a dejar buenas sensaciones durante el partido, todo se torció cuando a los 73 minutos el conjunto asturiano aprovechó un córner para hacer el 0-1. La derrota parecía escrita, pero entonces aparecieron Papis y Eli para dar la victoria en el añadido.

Fue un partido de dominio claro del equipo coruñés, que repitió guion siete días después ante el Val Miñor en Condomínguez. Esta vez encajó mucho antes, a los 11 minutos, pero volvió a darle la vuelta en el tramo final. Primero marcó Iker Pérez y Pablo Fernández completó la remontada en el alargue desde el punto de penalti.

Las victorias eran imprescindibles. La permanencia se ha encarecido hasta los 24 puntos en 21 jornadas, lo que ha descolgado a Racing de Ferrol y Pontevedra y amenaza con hacer lo mismo con el Compostela, otro de los tres peores en este inicio de segunda vuelta.

Por encima, la pelea es cerrada. El Arosa marca la última plaza de descenso tras un arranque irregular de segunda vuelta (una victoria, dos empates y tres derrotas); mientras que Val Miñor (9 puntos en seis jornadas), Lugo (11), Bansander (8) y Gimnástica Torrelavega (13) también han acelerado.

El lunes finaliza el plazo

Los siete puntos del Montañeros desde el inicio de la segunda vuelta le sirven para mantener dos de margen con la zona roja en un momento clave de la temporada que, en un sentido u otro, quedará resuelto antes del lunes, justo después de recibir al Celta en Elviña (domingo, 12.30 horas).

Tiene que ver con el extremo Eli Flores, máximo goleador del equipo con nueve tantos y sexto máximo anotador de la Liga. Su buen rendimiento ha llamado la atención del Granada, que le pretende con vistas a que juegue en su filial la próxima temporada. La incorporación podría producirse ya, pero dependerá de si el conjunto nazarí envía un documento y confirma una operación que parecía hecha.

Lo positivo para el Montañeros es su profundidad de plantilla. Eli fue clave ante el Deportivo Roces, pero ante el Val Miñor no pudo jugar por sanción y ahí apareció su sustituto Iker para decidir el choque con un gol y un penalti forzado.