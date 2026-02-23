Julián Cortés: “Vine sin confianza y la estoy recuperando porque Pablo confía en mí”

Julián Cortés se prepara para golpear un balón durante el partido contra el Cidade de Ribeira del domingo en O Carral Raúl López

Como un guepardo al acecho de su presa. Así lleva el Sofán toda esta temporada. El equipo carballés ocupa en estos momentos la sexta plaza del Grupo Norte de Preferente, la primera que no da derecho a jugar playoff. Pero el conjunto que dirige Pablo Torreira no está, ni mucho menos, lejos del quinto. Apenas un punto les separa del Betanzos tras su victoria de este fin de semana por 2-0 contra el Cidade de Ribeira.

“Esperábamos a un Ribeira complicado y el partido fue de menos a más. Nos fuimos adaptando y las ocasiones fueron llegando hasta que Javi me metió un pase atrás y la metí para dentro”, recuerda Julián Cortés, autor del 1-0. “La clave estuvo a la hora de apretar. Cuando se metían atrás de tres era cuando sacábamos los dientes y ajustábamos todos. Lo que hacíamos era dejar que golpeasen y no golpeaban a nadie, por así decirlo. Si golpeaban al punta, nuestros centrales disputaban y siempre ganábamos las segunda opciones”, añade. En la segunda mitad, un gol en propia de Marouane selló el 2.0 definitivo para el Sofán.

Julián Cortés acumula ya siete goles entre Preferente y Copa da Costa esta temporada, su tercera completa como modesto. La anterior la pasó a caballo entre Silva, Paiosaco, Austria y Orillamar que no le dejó muy buen sabor de boca, pero le llegó una oferta desde Carballo. “Recibí la llamada del Sofán y es el mejor club en el que he estado desde el Montañeros. Estoy muy contento, individualmente me están saliendo las cosas. Soy una persona que necesita pillar confianza. Vine sin confianza y la estoy recuperando porque Pablo (Torreira) confía mucho en mí, mis compañeros confían mucho en mí, el presi... Tengo mucho apoyo desde lo que es fuera del campo”.

El Sofán tiene a tiro meterse en el playoff de ascenso a Tercera, pero Julián prefiere tirar de cautela al hablar de objetivos finales: “Queremos mirar hacia arriba, pero la tabla está muy apretada y no podemos dejar de mirar hacia abajo porque hay equipos apretando muchísimo. Llevamos toda la temporada ahí bailando con el Betanzos. La clave creo que es que tenemos un grupazo. No hay ningún mal rollo. Si tenemos una derrota, el martes día nuevo, semana nueva y llegamos al entrenamiento como si hubiésemos ganado”, explica.

Además de en liga, el Sofán sigue vivo también en la Copa da Costa, de la que es el único equipo de Preferente restante en los cuartos de final. En la siguiente ronda se medirán al Cabana, equipo de la Liga da Costa (Segunda Futgal Grupo 2). “La Copa aquí la viven muchísimo, no tiene nada que ver con la Copa Coruña. Allí digamos que la corona es jugar la final en Riazor. Aquí no. En la Copa da Costa la corona es ganar, da igual que juegues en el campo del Coristanco, el del Malpica o el que sea, la cosa es ganar. Nos la estamos tomando como si fuese liga, casi sin rotaciones y saliendo a ganar desde el primer minuto. No rebajamos el nivel. La afición lo vive de otra forma, es una locura, como si fuese un playoff constante”, sentencia el jugador del Sofán.