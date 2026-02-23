Baldo: "Quizás no era el partido en el que más gente esperaba que sumáramos tres puntos"

Los jugadores del Silva celebran el gol de Hugo Baldomar (izquierda) que inició la victoria del equipo coruñés contra el Compostela Patricia G. Fraga

La Tercera gallega es una categoría que siempre deja sorpresas. La de la jornada de este fin de semana pasado fue una de las más inesperadas de la temporada. O no. Porque en A Grela nunca sabes lo que puede pasar. En A Catedral, los milagros existen y el Silva, equipo en descenso, consiguió imponerse al todopoderoso Compostela, líder destacado con, hasta entonces, tan solo una derrota en su haber.

“Quizás desde fuera no era el partido en el que más gente esperaba que sumáramos tres puntos, pero nosotros confiábamos mucho en lo que podíamos hacer y en lo que nos pidió que hiciésemos el míster, un poco seguir en la dinámica de los dos últimos partidos. “Sabíamos que si competíamos al máximo y estábamos juntos, podíamos sacar este partido”, explica un Hugo Baldomar que guio al Silva hacia la victoria con un gol a los siete minutos de juego. Fue una jugada rápida y con algo de fortuna en la que el canterano deportivista se encontró un rechace en la frontal y acabó marcando ayudado por el rebote en un rival. “No me lo pensé mucho”, reconoce haciendo memoria.

Ser el primero en marcar es de las mejores cosas que le pueden pasar a cualquier equipo, pero sobre todo al Silva en A Grela, donde es tan difícil hacerle daño a los coruñeses. El equipo de Diego Armando se aferró al resultado y, salvo en una gran acción de Seidy ante Armental, no sufrieron mayores apuros para llegar con ventaja al tiempo de descanso. “Creo que el 1-0 tan pronto nos reforzó mucho y nos hizo creer aún más en nosotros”, afirma Baldomar.

Tras el paso por vestuarios, el Compostela se volcó sobre la portería de Minibugy y el Silva, como era previsible, sufrió. “Sí, fueron minutos duros. Cuando te están apretando y te empatan, siempre te vienes un poco abajo”, reconoce Hugo. Ese tanto de la igualada llegó desde los once metros, obra de Cañi, pero no tardó mucho en reaccionar el Silva: “Supimos seguir compitiendo, no dejamos de intentarlo y enseguida llegó el gol de córner que nos volvió a poner por delante. A partir de ahí tocó defender, sacar el balón de donde fuera y remar todos juntos concentrados hasta el final. Y Minibugy estuvo espectacular”, añade.

El Silva resistió y el Silva sumó tres puntos de una tacada por quinta vez esta temporada para sumar un total de 18. Una cifra que les sitúa a tan solo uno de los puestos de permanencia, que en estos momentos ocupa el recién ascendido Juventud Cambados con 19 en su casillero. El problema al que se pueden enfrentar estos dos equipos, así como Noia y Barbadás (penúltimo y último), es que el siguiente equipo al que perseguir, el Viveiro, suma ya 27 puntos que parecen estar muy alejados de la pelea por la zona roja.

“Aún queda mucho en juego, 36 puntos. Lo que tenemos que hacer de momento es centrarnos en quedar primeros de esos cuatro y seguir sumando y trabajando semana a semana. Veo al equipo capacitado para remontar esto y llegar todavía más arriba”, afirma un Baldo que reconoce el miedo que existe, como cada año, a un posible arrastre de Segunda: “Es algo que está ahí y que puede pasar, pero no podemos vivir pendientes de eso. Sería un error pensar en arrastres cuando todavía tenemos muchos puntos por jugar. Lo único que depende de nosotros es sumar y competir cada partido como el de ayer. Si hacemos eso, estaremos más cerca de conseguir el objetivo sin mirar a otros”.

Cambio

El Silva se ha situado ahora a un punto de la salvación tras conseguir imponerse nada más y nada menos que al líder de la categoría. El equipo coruñés parece haber puesto una marcha más en las últimas semanas a nivel competitivo y se está agarrando a la categoría como si le fuera la vida en ello después de haber parecido casi desahuciado hace no demasiado.

“Creo que cambiamos un poco el estilo de juego y aprendimos a defender mejor como bloque. Antes quizá nos faltaba ese punto de calma, dar dos o tres pases más antes de atacar para elegir mejor las situaciones y aprovechar mejor las oportunidades. Además, llegaron fichajes como Iago o Rosas, que nos dan mucho en lo futbolístico y en lo competitivo. Todo eso ha hecho que el equipo crezca bastante”, explica Baldomar sobre el cambio que ha sufrido el equipo.

Para el jugador silvista, que el domingo marcó su segundo gol de la temporada, las claves de la permanencia pasan por el siguiente camino: “Las claves pasan por seguir siendo un equipo por encima de todo. Estar todos enchufados, tanto los que entran en el once como los que salen en la segunda parte o los que están fuera. Ayer, por ejemplo, Carro aprovechó su oportunidad de titular e hizo un trabajazo, y Rodri, saliendo desde el banquillo, cambió el partido. También pasa por ser intensos y decisivos en las áreas, defender juntos y competir cada balón. Si seguimos así, estaremos mucho más cerca de salvarnos”.

Una victoria que significa mucho más que tres puntos para el Silva. Significa que hay proyecto y que hay posibilidades. A ver quién le dice ahora a este equipo que no es capaz de competir contra cualquier otro equipo después de ganarle al líder. “Estoy muy contento por el equipo, porque creo que llevábamos una racha de resultados y puntos que no acompañan las sensaciones con las que estábamos terminando los partidos, y pienso que nos lo merecíamos. Estamos haciendo un gran trabajo todos y esforzándonos por sacar al equipo de ahí cuanto antes”, sentencia Baldomar.