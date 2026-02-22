Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Primera Futgal

Reparto de puntos en el Carral-Meicende que deja en cabeza a los locales

El Galicia Mugardos se suma a la lucha por la plaza de ascenso directo y Relámpago y Sporting Coruñés toman aire por abajo

Santi Mendoza
Santi Mendoza
22/02/2026 23:00
O Castro acogió el Carral-Sporting Meicende
O Castro acogió el Carral-Sporting Meicende
GERMÁN BARREIROS
Carral y Sporting Meicende firmaron tablas en el duelo por el liderato del grupo 1 de Primera Futgal, lo que deja en primera posición al conjunto de O Castro. Los dos goles llegaron en la segunda mitad. Barral puso en ventaja a los visitantes, pero Jony Fila puso el empate tan solo diez minutos después, a los 60 de juego. 

André Poses (d), delantero del Betanzos, en una acción del encuentro

La jornada | Un tanto de André permite al Betanzos derrotar al San Tirso

Con ese resultado de 1-1, se suma a la lucha por el primer puesto el Galicia Mugardos, que viene en gran racha y ahora está a tres puntos del Carral tras vencer al Oza Juvenil (1-3), quien sigue en la zona roja. 

Por otra parte, el Olímpico sumó su sexto triunfo seguido en Liga al imponerse al Cedeira (2-3) y está a siete puntos de la cabeza y a cuatro de la promoción. 

En la zona baja sigue la gran racha del Sporting Coruñés, que se alejó del descenso gracias a su sexto partido seguido sumando. Lo hizo con goleada ante el Marte (2-5). El Relámpago también tomó aire a costa del Perlío (0-1).

