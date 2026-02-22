Mi cuenta

O Noso Fútbol | Primera Futgal

Liderato en juego en el Carral-Sporting Meicende

Los visitantes arrebatarán el primer puesto al equipo de O Castro si logran los tres puntos

Santi Mendoza
Santi Mendoza
22/02/2026 08:47
Meicende y Carral, en el duelo de la primera vuelta
Meicende y Carral, en el duelo de la primera vuelta
QUINTANA
En la jornada 23 del grupo 1 de Primera Futgal hay un partido que destaca sobre el resto. Carral y Sporting Meicende se miden en O Castro, a las 16.30 horas, con el liderato en juego. 

De ganar, los primeros darán un golpe sobre la mesa y aventajarán en seis puntos al que parece su gran rival por el ascenso directo. Todo seguirá separado por tres puntos en caso de empate; mientras que un triunfo auparía a los visitantes al primer puesto tras el 6-0 de la primera vuelta

Ambos equipos llegan con resultados similares en las últimas semanas, donde la distancia se ha mantenido casi siempre en los dos o tres puntos. El Carral viene de empatar en Meirás (0-0) y el Meicende, muy seguro en defensa toda la Liga, de sufrir una goleada ante el Cedeira (1-6)

Completan la jornada: Cedeira-Olímpico, Marte-Sporting Coruñés, Oza Juvenil-Galicia Mugardos, Torre-As Pontes, Perlío-Relámpago, Eume-Meirás, Ural-Orillamar y Sporting Cambre-Imperátor.

