Liderato en juego en el Carral-Sporting Meicende

Meicende y Carral, en el duelo de la primera vuelta QUINTANA

En la jornada 23 del grupo 1 de Primera Futgal hay un partido que destaca sobre el resto. Carral y Sporting Meicende se miden en O Castro, a las 16.30 horas, con el liderato en juego.

De ganar, los primeros darán un golpe sobre la mesa y aventajarán en seis puntos al que parece su gran rival por el ascenso directo. Todo seguirá separado por tres puntos en caso de empate; mientras que un triunfo auparía a los visitantes al primer puesto tras el 6-0 de la primera vuelta.

Ambos equipos llegan con resultados similares en las últimas semanas, donde la distancia se ha mantenido casi siempre en los dos o tres puntos. El Carral viene de empatar en Meirás (0-0) y el Meicende, muy seguro en defensa toda la Liga, de sufrir una goleada ante el Cedeira (1-6).

Completan la jornada: Cedeira-Olímpico, Marte-Sporting Coruñés, Oza Juvenil-Galicia Mugardos, Torre-As Pontes, Perlío-Relámpago, Eume-Meirás, Ural-Orillamar y Sporting Cambre-Imperátor.