Las previas | El Silva busca la mecha ante el Compostela

Rodri Parafita, que regresa tras sanción, en el duelo ante el Somozas

No son fáciles precisamente los partidos que afrontan este domingo los equipos coruñeses de Tercera Federación. Pese a ello, pelearán por puntos importantes para sus respectivos objetivos.

Silva-Compostela (A Grela, 12.30 horas)

No hay mejor partido que uno ante el Compostela (A Grela, 12.30 horas) para que el Silva termine de prender la mecha de la permanencia. Ante el Somozas dio un primer paso al que no pudo dar continuidad en A Estrada, pero la visita del líder da la revancha.

Como ha sido habitual en los anteriores partidos, el Silva tendrá que sobreponerse a un buen número de ausencias. Siguen en el dique seco el lateral derecho Brais Lema, los centrocampistas Máquez y Álex Ares, y el atacante Mosquera. Además, esta vez es baja por sanción el pivote Moure. En lo positivo, regresa Parafita tras cumplir ciclo de amonestaciones.

No tiene a nadie fuera por lesión el Compostela, pero sí por sanción: los laterales —derecho e izquierdo— Valín y Damián Noya, y el estremo Parapar.

Precisamente por esto fue cuestionado el técnico ‘Secho’ Martínez, que deberá reestructurar su defensa al no poder contar con dos hombres que han sumado 1.346 y 1.484 minutos, respectivamente.

“Por mi forma de ver el fútbol, no pienso mucho en los que no pueden estar, sino en buscar soluciones. Y tenemos una buena plantilla para ello”, apuntó en rueda de prensa el técnico de un Compos que lidera el grupo gallego de Tercera Federación con cinco puntos de ventaja sobre el Arosa y un partido menos.

Un duelo aplazado, ante el Cambados, que incumbe al Silva, penúltimo a tres puntos del equipo de las Rías Baixas. Esa es la distancia que le separa de salir de la zona roja.

Tan cerca y tan lejos está el equipo coruñés, que espera traducir el corazón que lleva semanas mostrando en victorias que le saquen de los puestos de descenso. “Este tipo de partidos justifican jugar en esta categoría. A los míos les digo que muestren que merecen jugar en Tercera y que disfruten compitiendo en este tipo de escenarios. No necesitamos buenas sensaciones, necesitamos puntos”, resume el técnico Diego Armando García, consicente de la importancia de sumar con frecuencia de aquí a final de Liga.

No habrá novedades en cuanto a la forma de afrontar el partido de un Silva cómodo en el 3-5-2 y el juego directo, pero sí en un Compos que firmó esta semana a Riki Mangana.

“Es un escenario diferente y se requiere cierta adaptación. Lo bueno es que muchos de nuestros jugadores han jugado allí. Cerca de la portería hay que proteger al meta y evitar los botes, reconocer cuando hay que despejar y cuando controlar...”, valora un Secho que aboga por no convertir el duelo en un ida y vuelta.

Alineaciones probables Silva: Minibugy - Adri Vázquez, Nico Rosas, Seydi - Álvaro Rey, Baldo, Carletto, Montero, Parafita - Joao Paulo, Iago Pérez.

​Compostela: Cobo - Diego Uzal, Pablo Crespo, Samu, Riki Mangana - Goris, Unai - Cañi, Guisande, Armental - Maceira.

Racing Villalbés-Atlético Arteixo (A Magdalena, 12.00 horas)

Más allá de que por sexta vez el Atlético Arteixo tendrá la oportunidad de ganar dos partidos seguidos, lo más importante es que un triunfo ante el Racing Villalbés (A Magdalena, 12.00 horas) dejaría a los rojiblancos con 29 puntos, muy lejos de la zona de descenso.

No será una tarea fácil, ni mucho menos. El Racing Villalbés marcha en tercera posición y como local solo ha perdido ante equipos de la zona alta como Alondras y Somozas, pero el Arteixo mostró en el tramo final de la primera vuelta su competitividad ante los mejores.

En el equipo local causan baja por lesión el central Vérez y el mediocentro Sergio Otero. Además, el centrocampista David García y los atacantes Anthony y Pablo Trigo serán duda hasta última hora.

Por su parte, el Arteixo tiene las ausencias del lateral derecho Moreta, el central Álvaro Casas y el centrocampista Queijeiro. Este último se sumó por una rotura de clavícula a un parte en el que lleva toda la temporada el polivalente defensor Fer Gordo. En el partido de la primera vuelta, el equipo de Ponte dos Brozos cedió por un apretado 0-1 con un gol a los 66 minutos de Álvaro Herrero.

Alineaciones probables Racing Villalbés: Álex Santomé - José Varela, Santi Prado, Cadra, Buyo - Javi Varela - Make, David García, Javi Rey - Borja Míguez, Trigo Atlético Arteixo: Carlos García - Iván Vázquez, Agulló, Tomé, Berrocal - Lamas, Fabio - Rubo, Jota, Melo - Otero

Alondras-Montañeros (Iago Aspas Juncal, 16.30 horas)

La racha de cinco partidos sin perder del Montañeros dan confianza en una visita al Alondras (Iago Aspas Juncal, 16.30 horas) que por todo lo demás es complicada. Los coruñeses se miden a un equipo que, como ellos, tiene 30 puntos y lo hacen con cinco bajas por ninguna del rival. En la primera vuelta, el resultado fue 2-2.

Se caen por lesión el central Iago López, el lateral izquierdo Pedro Barbolla, el centrocampista Álex Suárez y los atacantes Sito País y Otero. Además, el extremo Delgado es duda por un proceso vírico. Lo bueno para el Monta es que podrá recuperar a varios de sus hombres al haber quince días de parón tras este duelo.