O Noso Fútbol | Preferente Futgal

Las previas | Betanzos-San Tirso: segundo y seguramente no último asalto

Estos dos equipos podrían verse las caras en la Copa de A Coruña y en los playoffs de ascenso a Tercera

Santi Mendoza
Santi Mendoza
22/02/2026 08:47
Imagen del San Tirso-Betanzos de la primera vuelta, que terminó con triunfo por 2-0 para los locales
Imagen del San Tirso-Betanzos de la primera vuelta, que terminó con triunfo por 2-0 para los locales
El tercer y último tercio de competición en Preferente Norte arranca con una 23ª jornada en la que destaca el Betanzos-San Tirso. 

Betanzos-San Tirso (16.15): Tras el 2-0 de la primera vuelta en O Monte, estos dos equipos mantendrán un nuevo enfrentamiento. Pero todo hace indicar que no será el último, pues de superar una ronda más en la Copa de A Coruña se verán las caras en cuartos de final y tampoco es descartable un enfrentamiento en el playoff. Los de Abegondo cuentan con ocho puntos de ventaja sobre el sexto y el Betanzos tiene un punto (y esa victoria parcial ante el Dubra en un duelo que se retomará próximamente).

Fabio, técnico del San Tirso, tiene las bajas de Ferreiro, Paulo y Pablo Vigo. El veterano central debe seguir un tratamiento de quince días para sus problemas de espalda. Por su parte, el entrenador visitante Claudio no podrá contar con Tomás y Del Río

Sofán-Cidade de Ribeira (16.30): Becerra, Fita, Iván Martínez, Iván Pardo, Alexandre y Brais son las bajas de un Sofán que busca pisar zona de playoff

Puebla-Paiosaco (16.30): Con la baja de Carracedo, el Paiosaco espera prolongar su racha de tres triunfos seguidos y continuar su escalada en la clasificación. 

Burela-Victoria (16.30): Sumar solo dos puntos de los últimos 33 ha mandado al Burela a la zona roja. El Victoria llega con seis bajas en defensa: Kike, Sergio, Víctor, Carballeira, Méndez y Mandayo Jr. 

Miño-Órdenes (17.00): Sin Román, Sixto y Brais, el Órdenes tratará de consolidar su plaza de playoff.

