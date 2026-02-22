La jornada | Un tanto de André permite al Betanzos derrotar al San Tirso

André Poses (d), delantero del Betanzos, en una acción del encuentro GERMÁN BARREIROS

La 23ª jornada de Preferente Norte dejó el triunfo del Betanzos sobre el San Tirso y mostró que el Paiosaco tiene motivos para ilusionarse.

Betanzos - San Tirso (1-0): Los del García Hermanos se tomaron la revancha de la primera vuelta y vencieron al San Tirso en un partido muy cerrado.

El Betanzos salió fuerte, pero no pudo encontrar el gol en el tramo inicial. Sí lo hizo antes del descanso, poco después de desperdiciar un penalti, cuando André aprovechó un buen pase de Ángel para marcar. Lo intentó el conjunto de Abegondo en la segunda, y se quedó cerca en una internada de Rellán, pero los locales supieron jugar bien los tiempos y aseguraron un triunfo importante.

Son quintos con 37 puntos —y un partido menos—, a cuatro de un San Tirso que se mantiene en tercera posición.

Miño - Órdenes (0-0): Y es que el Órdenes no logró la victoria que le habría aupado al podio, pero ya tiene 41 puntos tras sumar en el difícil campo de Gallamonde.

Sofán - Cidade de Ribeira (2-0): Betanzos, Órdenes y San Tirso ocupan unas plazas de playoff que desea el Sofán, quien esta jornada venció con un gol de Julián Cortés y otro en propia de Marou.

Puebla - Paiosaco (1-4): Séptimo es ya un Paiosaco que venció por cuarta jornada seguida. Marcaron sendos dobletes Amor y Carnota para dar vuelta al partido y quedarse a tres puntos del Sofán y cuatro del Betanzos.

Burela - Victoria (2-1): Quien salió mal parado fue el Victoria, que tenía muchas bajas en defensa y cayó ante un Burela que acumulaba once jornadas sin vencer. Un nuevo tanto en el añadido les deja con cinco puntos de margen sobre el descenso.