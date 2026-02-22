Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Preferente Futgal

La jornada | Un tanto de André permite al Betanzos derrotar al San Tirso

Los del García Hermanos marcaron tres minutos después de fallar un penalti en un día positivo para el Paiosaco y negativo para el Victoria

Santi Mendoza
Santi Mendoza
22/02/2026 22:28
André Poses (d), delantero del Betanzos, en una acción del encuentro
André Poses (d), delantero del Betanzos, en una acción del encuentro
GERMÁN BARREIROS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La 23ª jornada de Preferente Norte dejó el triunfo del Betanzos sobre el San Tirso y mostró que el Paiosaco tiene motivos para ilusionarse.

Raúl Melo, extremo del Arteixo, controla el balón en A Magdalena

Golpe sobre la mesa del Arteixo y desenlace muy cruel para el Montañeros

Más información

Betanzos - San Tirso (1-0): Los del García Hermanos se tomaron la revancha de la primera vuelta y vencieron al San Tirso en un partido muy cerrado. 

El Betanzos salió fuerte, pero no pudo encontrar el gol en el tramo inicial. Sí lo hizo antes del descanso, poco después de desperdiciar un penalti, cuando André aprovechó un buen pase de Ángel para marcar. Lo intentó el conjunto de Abegondo en la segunda, y se quedó cerca en una internada de Rellán, pero los locales supieron jugar bien los tiempos y aseguraron un triunfo importante. 

Son quintos con 37 puntos —y un partido menos—, a cuatro de un San Tirso que se mantiene en tercera posición.

Miño - Órdenes (0-0): Y es que el Órdenes no logró la victoria que le habría aupado al podio, pero ya tiene 41 puntos tras sumar en el difícil campo de Gallamonde.

Sofán - Cidade de Ribeira (2-0): Betanzos, Órdenes y San Tirso ocupan unas plazas de playoff que desea el Sofán, quien esta jornada venció con un gol de Julián Cortés y otro en propia de Marou.

Puebla - Paiosaco (1-4): Séptimo es ya un Paiosaco que venció por cuarta jornada seguida. Marcaron sendos dobletes Amor y Carnota para dar vuelta al partido y quedarse a tres puntos del Sofán y cuatro del Betanzos.

Burela - Victoria (2-1): Quien salió mal parado fue el Victoria, que tenía muchas bajas en defensa y cayó ante un Burela que acumulaba once jornadas sin vencer. Un nuevo tanto en el añadido les deja con cinco puntos de margen sobre el descenso.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

O Castro acogió el Carral-Sporting Meicende

Reparto de puntos en el Carral-Meicende que deja en cabeza a los locales
Santi Mendoza
Imagen del Victoria-Lóstrego de la primera vuelta

El Victoria deberá modificar su objetivo tras un pinchazo que le aleja de As Celtas B
Santi Mendoza
André Poses (d), delantero del Betanzos, en una acción del encuentro

La jornada | Un tanto de André permite al Betanzos derrotar al San Tirso
Santi Mendoza
Raúl Melo, extremo del Arteixo, controla el balón en A Magdalena

Golpe sobre la mesa del Arteixo y desenlace muy cruel para el Montañeros
Santi Mendoza