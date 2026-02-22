Mi cuenta

O Noso Fútbol

Golpe sobre la mesa del Arteixo y desenlace muy cruel para el Montañeros

Los rojiblancos vencieron en A Magdalena al Racing Villalbés y el equipo de Elviña cedió ante el Alondras tras ir 1-2 en el minuto noventa

Santi Mendoza
Santi Mendoza
22/02/2026 22:17
Raúl Melo, extremo del Arteixo, controla el balón en A Magdalena
Raúl Melo, extremo del Arteixo, controla el balón en A Magdalena
MARÍA ROCA - EL PROGRESO
La 22ª jornada de Tercera Federación dejó el sorprendente triunfo del Silva ante el Compostela, pero también un destacado triunfo del Arteixo y una derrota de un Montañeros que rozó cerrar el pleno de los coruñeses.

Rodri Alonso, carrilero izquierdo del Silva, durante una acción del partido

Extraordinario triunfo del Silva ante todo un Compostela (2-1)

Racing Villalbés-Atlético Arteixo (1-2)

El Atlético Arteixo encadenó por primera vez en el curso dos victorias. Y lo hizo en uno de los mejores escenarios posibles, A Magdalena, feudo de un Racing Villalbés que atesora la tercera plaza. 

Fue una victoria justa por lo visto sobre el terreno de juego. El equipo rojiblanco salió convencido de lo que debía hacer y se plantó en campo contrario sin permitir que los chairegos lanzaran prácticamente transciones. 

No hubo goles antes del descanso, pese a un intento de Jota y los peligrosos centros de Melo y Berrocal, pero sí en la segunda mitad. Ahí apareció Naya para meter la cabeza en un centro de Rubo. Y también Hugo García para marcar a puerta vacía al rechace de una falta botada por Melo. Ya sin tiempo para más, Trigo recortó distancias desde el punto de penalti. 

Con este resultado, el Arteixo se sitúa en undécima posición, muy cerca de un amplio número de equipos y a cuatro puntos del playoff.

Alondras-Montañeros (3-2)

Tras una primera mitad muy abierta y con ocasiones para ambos en la que marcaron Guille y Juan de Dora, el Montañeros tomó el mando del partido tras el descanso. Cano lanzó fuera un penalti, pero Mauro puso por delante a los morados a los 79 minutos. Un resultado que les habría lanzado a puestos de playoff, pero dicha posición de privilegio será para un Alondras que igualó en el 90 por medio de Luismi y remontó en el 90+4 al aprovechar las dudas que generó el 2-2 en el equipo coruñés.

