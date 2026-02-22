Extraordinario triunfo del Silva ante todo un Compostela (2-1)

Rodri Parafita, carrilero izquierdo del Silva, durante una acción del partido PATRICIA G. FRAGA

¡Que no, que no, que el Silva no está muerto! Cómo lo va a estar si es capaz de vencer al Compostela (2-1) dando una exhibición de corazón, esfuerzo y fe. El equipo de Diego Armando García golpeó primero, resistió en un momento crítico de la segunda parte y volvió a tener la capacidad de adelantarse para ganar al gigante del grupo gallego de la Tercera Federación, al líder que solo había perdido un partido. Es un triunfo que supone un enorme impulso de cara a las opciones de permanencia.

En lo que se refiere a las alineaciones, Diego Armando introdujo tres novedades con respecto al duelo de la semana pasada en A Estrada. Una obligada, por la sanción de Moure —entró Carro en el centro del campo— y dos por decisión técnica. Regresó Parafita al carril izquierdo tras cumplir ciclo de amonestaciones y optó por Bili para dotar de una mayor experiencia el centro de la zaga.

La mayor duda en el Compostela estaba en cómo iba a recomponer Secho la defensa ante las bajas de sus dos laterales titulares. Finalmente lo hizo con Diego Rodríguez y Aarón Martínez en los costados, dando la primera titularidad del curso a este último; y con Riki Mangana —recién fichado— y Pablo Crespo como centrales.

Comenzó el partido como se esperaba, con el Silva tratando de buscar el juego directo y el Compostela intentando adaptarse al terreno, pero lo que no entraba en las quinielas es que la primera de los locales fuera para dentro. Baldomar se encontró un rechace en la frontal tras un saque de banda, disparó con fe y el balón sorprendió a Cobo tras tocar en un zaguero.

Como es lógico, a partir de ahí el esquema táctico del Silva se pareció más a un 5-3-2 que a un 3-5-2. Por jerarquía y calidad el Compostela tomó el mando del duelo, pero los coruñeses aguantaron hasta el descanso sin que el sufrimiento fuera extremo. Incluso fueron quien de generar algún córner que significaba un necesario momento de pausa.

El equipo visitante lo probó por medio de Riki Mangana y Unai, pero curiosamente dichos tiros generaron menos peligro que una acción en la que no hubo finalización. Sí tuvo una buena dosis de calidad en la pared entre Cañi y Armental, pero este último se durmió cuando estaba solo ante Minibugy y Seydi apareció para cargar lo justo y evitar el tanto. Una acción de valor gol poco antes del entretiempo que permitió al Silva marcharse con un 1-0 que era oro.

No se mete atrás

La segunda mitad arrancó con un Silva valiente. Con vigilancias defensivas, como no podía ser de otra forma, pero sin dejar que el Compostela monopolizara el balón. De hecho, antes de un cabezazo de Guisande que se marchó fuera, los locales llegaron al área rival mediante centros de Álvaro Rey y Baldo.

Un buen ejemplo de la plantilla que tiene el Compostela es que entró como revulsivo Charly López, un delantero que hace apenas dos temporadas marcó 13 goles en un Pontevedra que disputó el playoff de ascenso a Primera RFEF tras quedar segundo en la fase regular. Pasó a cerrar con tres Secho y el equipo dio un paso adelante.

Fue la antesala de que el partido se volviera completamente loco, con un penalti de Nico Rosas sobre Uzal como disparadero. Se encargó de lanzarlo Cañi y ajustó tanto al palo derecho que ni la buena estirada de Minibugy fue suficiente.

Era un momento crítico para el Silva, con más de 20 minutos por delante y el líder espoleado por el gol y el amplio número de aficionados que les apoyó en A Grela. Y así fue, con cinco minutos de tremendo asedio de un Compostela que pudo hacer el 1-2 en dos ocasiones. En ambas apareció Minibugy —tan poco ortodoxo como efectivo— para salvar ante Cañi y Charly.

La dinámica era favorable al Compos, pero un contraataque lo iba a cambiar todo. Rodri Alonso tuvo la pausa suficiente para sacar desde banda derecha un centro medido a la cabeza de Iago Pérez, quien prolongó y estuvo a punto de forzar un gol en propia. La acción terminó en córner y ahí apareció Alonso en el primer palo para mandar al fondo de la red el medido envío de Carletto. Resultado de 2-1 y algo más de diez minutos y el descuento para resistir. Para lograr una victoria fundamental por el fondo y la forma.

Hubo tiempo para que Minibugy siguiera dejando acciones clave ante dos intentos de Cañi. También para que Maceira y Charly remataran alto. O para que Bili se quedara cerca de sentenciar con un potente disparo antes de que Iago Pérez dejara ovacionado su partido de diez, inconmensurable a la hora de descolgar balones.

Pero a los 90+5 minutos el sufrimiento terminó y el Silva pudo festejar un triunfo inesperado, extraordinario. Tres puntos que le dejan muy cerca de salir del descenso. Con este corazón, la salvación es más que posible.