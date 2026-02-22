Mi cuenta

O Noso Fútbol | Tercera Federación Femenina

El Victoria deberá modificar su objetivo tras un pinchazo que le aleja de As Celtas B

El equipo coruñés cayó ante el Lóstrego, al que mantiene a un punto de distancia, pero ya está a siete del filial olívico

Santi Mendoza
Santi Mendoza
22/02/2026 22:41
Imagen del Victoria-Lóstrego de la primera vuelta
Imagen del Victoria-Lóstrego de la primera vuelta
QUINTANA
Mal fin de semana para los intereses del Victoria, que deberá modficar su objetivo tras caer ante el Lóstrego (1-0) y ver como As Celtas B vencía al Friol el sábado. Las ‘cebras’ quedan de esta forma a siete puntos del liderato con solo cinco jornadas por delante; y ven como su rival de ayer se acerca a solo un punto. 

El Victoria-Lóstrego de la primera vuelta terminó sin goles

Seis partidos en 63 días para que el Victoria asalte el liderato de As Celtas B

El del Novo Mirador de Beade fue un encuentro de mucha disputa y juego directo, en el que el Victoria no se encontró cómodo en ningún momento. El gol de Alexandra, a los 86 minutos, llegó en una jugada de errores en cadena, y el Lóstrego se llevó un triunfo que le acerca al propio equipo coruñés

El primer puesto queda ya lejos, por mucho que en la próxima jornada se enfrentarán Victoria y As Celtas B, pero eso no significa que el equipo de Javi Angeriz diga adiós a todas sus opciones de playoff de ascenso. Para ello deberá quedar segundo y confiar en un mal final del primer equipo olívico en Segunda RFEF.

