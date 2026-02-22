El Bergantiños da la talla ante la Gimnástica Segoviana y firma un empate meritorio (1-1)

Lance del juego en el Municipal de La Albuera GIMNÁSTICA SEGOVIANA

Pablo Alonso. ADG. Segovia.

El Bergantiños sumó un valioso y meritorio empate en su visita a la Gimnástica Segoviana (1-1), tercer clasificado y uno de los candidatos al acenso. El cuadro carballés realizó un partido muy serio, controló el encuentro durante bastantes minutos y únicamente sufrió en el tramo final. Los pupilos de Simón Lamas se vieron por detrás en el marcador con un gol de penalti de Castroviejo, pero reaccionaron con rapidez y Keko consiguió el empate tres minutos después.

Como gran novedad en el once inicial, Lamas recuperó la defensa de tres centrales. El técnico lucense sacrificó a Darío, situó a Nacho Pastor en el centro de la zaga y colocó al portugués Pedro Ramos como referencia en ataque. Además, Diego ocupó el lugar del burkinés Tass en la medular.

La primera media hora estuvo igualada, con un juego algo monótono y esporádicas ocasiones de gol. La Gimnástica se hizo con el balón y trató de llevar la iniciativa, aunque el Bergantiños pareció encontrarse cómodo con ese planteamiento y no pasó apuros. Santi Canedo apenas tuvo trabajo hasta el minuto 18, cuando el cuadro local dispuso de una ocasión muy clara para marcar. Juanma mandó el balón al desmarque de Castroviejo, que le ganó la partida a Keko, aunque su disparo se marchó a córner tras tocar levemente en el defensa. Poco después, el conjunto carballés pudo adelantarse en el marcador. Iago Novo recuperó el balón, abrió a la derecha sobre Koke y el extremo finalizó una notable diagonal con un disparo desde el borde del área que Postigo desvió a córner.

El punto de inflexión del primer tiempo llegó en el minuto 30, cuando el árbitro, Agraz Díaz, señaló penalti por mano de Peñalver en una acción con Javi Borrego. Castroviejo se encargó del lanzamiento de la pena máxima y adelantó a la Gimnástica engañando a Santi Canedo en la ejecución. La reacción del Bergantiños no tardó en llegar. Tres minutos después, Pedro Ramos se revolvió en el área y su disparo lo mandó a córner Postigo. El cuadro carballés realizó el saque en corto, colgó el balón al área y Keko, de cabeza, remató de manera inapelable al fondo de la portería. El gol insufló moral a los jugadores de Lamas, que se mostraron superiores a su rival en el tramo final de la primera parte.

Modificaciones al descanso

El intermedio conllevó cambios en ambos equipos. Joaquín Gómez dio entrada a Campo por Rubén Yubero para tratar de tener más criterio con el balón y el Bergan introdujo a Darío en la punta de ataque sustituyendo a Romano, pasando Pedro Ramos a jugar más pegado a la derecha.

El comienzo del segundo tiempo tuvo mucho ritmo, a veces, incluso, demasiado. El balón iba de una portería a la otra con mucha rapidez y ambas escuadras dispusieron de ocasiones para marcar. Las primeras llegadas con peligro correspondieron al Bergantiños. En el minuto 51, Postigo despejó con apuros una falta lanzada por Fito y, poco después, un disparo de Diego desde fuera del área se marchó rozando el palo.

Respondió el cuadro segoviano con dos oportunidades provocadas por sendos errores del equipo carballés. En el primer fallo, una pérdida de Fito se tradujo en una rápida contra de Paulino por la izquierda, que mandó el balón al segundo palo, donde Ayán, completamente solo, perdonó el gol rematando fuera. Seguidamente, Santi Canedo despejó a córner un disparo de Castroviejo tras un error suyo en la salida del balón.

Simón Lamas, mediado el segundo acto, cambió el dibujo de su equipo, dando entrada a Tass y Álex Pérez por Keko y Pedro Ramos, y dispuso un 4-2-3-1. La variación trajo como consecuencia un juego más calmado y el partido pareció entrar en una especie de tregua. El ritmo se rebajó y las ocasiones de gol empezaron a escasear.

El Bergantiños únicamente sufrió en el tramo final, a partir del minuto 80, cuando la Gimnástica se hizo dueña del balón y encerró al conjunto carballés en su campo. El empate se le pudo escapar en el minuto 88, en un remate de cabeza de Castroviejo que un providencial Santi Canedo despejó con extraordinarios reflejos para evitar el 2-1. Ya en el tiempo añadido, que fue de casi seis minutos, René Pérez remató, también de cabeza, por encima del larguero un córner botado por Campo.

El elenco de Lamas consiguió aguantar y sumó un punto de gran valor, sobre todo a nivel anímico, que cierra una racha negativa de dos derrotas seguidas, aunque solamente ha logrado una victoria en sus ocho últimos partidos, lo que deja al cuadro rojillo prácticamente a seis puntos del playoff y con ocho de margen respecto al playout.