O Noso Fútbol

Convocatoria continuista de Galicia para la final nacional a cuatro de la Copa de Regiones

El seleccionador Manolo García vuelve a contar con Achore (Montañeros) para la cita del próximo fin de semana en Terrassa

Santi Mendoza
Santi Mendoza
20/02/2026 16:43
Los jugadores de la selección gallega celebran la clasificación a la final a cuatro tras vencer a Asturias en A Malata
Los jugadores de la selección gallega celebran la clasificación a la final a cuatro tras vencer a Asturias en A Malata
DANIEL ALEXANDRE
La selección gallega ya tiene a los 18 protagonistas que buscarán el próximo fin de semana en Terrassa el título nacional de la Copa de Regiones UEFA, algo que da billete a la Fase Europea. El técnico Manolo García ha apostado por una lista continuista, en la que solo hay dos variaciones con respecto al 3-0 ante Asturias de cuartos de final, y donde está como durante todo el certamen Achore Sánchez, lateral derecho del Montañeros. La semifinal será el próximo viernes, a las 16.00 horas, ante Canarias.

Galicia superó a Asturias en A Malata a finales de enero

Galicia se enfrentará a Canarias en las semifinales nacionales de la Copa de Regiones

El joven carrilero es el único representante de los equipos coruñeses en una lista en la que también repiten los porteros Andrés (Gran Peña) y Ayoub (Viveiro), y los jugadores de campo Carabán (Estradense), Dopico (Somozas), Ander (Estradense), Cadra (Racing Villalbés), Enjamio (Boiro), Brais Vidal (Estradense), Rachu (Noia), Lucas Camba (Alondras), Lombao (Arosa), Noel Álvarez (Barco), Noel Chaves (Juventud Cambados), Adri (Céltiga) y Cambón (Somozas).

Las dos novedades están en el puesto de lateral, donde entra Yosi (Boiro) en lugar de Óscar (Estradense); y en la incorporación del central Landeira (Boiro) en lugar del centrocampista Make (Racing Villalbés).

En caso de superar la eliminatoria ante Canarias, Galicia disputará la final el domingo 1 de marzo (12.00 horas) ante el vencedor del Cataluña-Navarra, quienes buscarán su plaza el viernes a las 19.30 en el Estadi Olímpic de Terrassa, sede de todos los partidos.

