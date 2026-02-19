Mi cuenta

O Noso Fútbol | Tercera Federación Femenina

Seis partidos en 63 días para que el Victoria asalte el liderato de As Celtas B

La competición regresa este domingo tras un parón, algo que será constante a partir de ahora

Santi Mendoza
Santi Mendoza
19/02/2026 21:55
El Victoria-Lóstrego de la primera vuelta terminó sin goles
El Victoria-Lóstrego de la primera vuelta terminó sin goles
QUINTANA
Este domingo arranca el tramo decisivo de la competición en la Tercera Federación Femenina. No será frenético, precisamente, pues al ser la Liga de solo doce equipos buena parte de los parones están previstos para estos últimos meses, pero sí emocionante, con el Victoria CF intentando poner en jaque el liderato que atesora el filial de As Celtas

Valeria Trashorras, defensa del Victoria CF

Valeria Trashorras, talento precoz del Victoria con el fútbol en los genes

Más información

Tras la disputa de 16 jornadas, parece claro que serán estos dos conjuntos quienes peleen por el título y, por consiguiente, la única plaza que da acceso al playoff de ascenso a Segunda Federación. As Celtas B tiene 40 puntos, por los 36 del conjunto coruñés. Más lejos quedan ya Lóstrego y Friol, con 32 unidades cada uno. 

El primer asalto llega este fin de semana y tendrá al tercero y al cuarto en discordia como posibles ‘jueces’ del campeonato. El Victoria CF visitará el Novo Mirador de Beade para medirse al Lóstrego (domingo, 16.00 horas), equipo que está funcionando mucho mejor a domicilio (22 puntos de 27 posibles) que en casa (10 de 21). Como local tuvo pinchazos inesperados ante Sárdoma, Tomiño y Bergantiños, por lo que es una carta que juega a favor del equipo que dirige Javi Angeriz. 

En el precedente de la sexta jornada, el encuentro disputado en A Grela terminó con empate sin goles. Por aquel entonces, el Victoria estaba inmerso en una racha negativa de resultados y a partir de ahí sumó nueve victorias y una derrota en los siguientes diez partidos. 

Por su parte, el filial de As Celtas recibirá en A Madroa al Friol, quien curiosamente también ha rendido a mejor nivel como visitante que como local. Entre sus grandes partidos a domicilio destacan los que hizo ante Lóstrego (1-2), Orzán (0-1) y Bergantiños (0-1). Eso sí, en el duelo de la primera vuelta, el equipo vigués se impuso por un contundente 0-3. 

Duelo directo

Tras esta jornada, será turno de la 18ª, en la que Victoria CF y As Celtas B mantendrán en A Coruña un choque clave para la lucha por el título. Puede ser el día que acerque definitivamente al equipo blanquinegro, pero también el que le deje sin opciones reales. Será el fin de semana del 8 de marzo

Lo positivo para el Victoria es que sabe lo que tiene que hacer. En la primera vuelta se plantó en A Madroa con la sensación de que necesitaba sí o sí el triunfo y lo logró por 0-1. El equipo defendió a la perfección y acertó en una de las que tuvo por medio de Lau. Ahí inició una trayectoria impecable que solo empañó un poco la derrota ante un Bergantiños convertido en bestia negra este curso. 

Las jugadoras del Victoria CF celebran el triunfo ante As Celtas B en el vestuario de A Madroa

El Victoria va muy en serio y quita el invicto al filial de As Celtas en Vigo (0-1)

Más información

Llegará después un nuevo parón de quince días, tras el que ambos contendientes se enfrentarán a rivales de clase media. Un poco más fácil para As Celtas, que recibirá a un Tomiño que se defiende a domicilio, pero marcha en novena posición. Eso sí, fue uno de los equipos capaces de robar algún punto al líder, con un 2-2 en O Alivio que pudo ser mejor al adelantarse con dos dianas. 

El Victoria se medirá al séptimo clasificado, un Orzán ante el que no tendrá que moverse de la ciudad al ser derbi coruñés. Las jóvenes jugadoras de la estructura de cantera del Deportivo son siempre competitivas, pero el equipo de Angeriz tiró de oficio en la primera vuelta para imponerse en el campo de Leyma por 2-0. Los tantos fueron obra de Cascón y Candela Vázquez

El siguiente parón no será de 15 días, sino de 22, con la Semana Santa entre el periodo sin competición. Así, la Liga volverá el 12 de abril para la disputa ininterrumpida de las tres últimas jornadas. La primera de ellas con encuentros a priori cómodos para los dos. 

El Victoria no debería sufrir como local ante un Sárdoma que tan solo ha sumado tres puntos hasta la fecha (0-3 en la ida con doblete de Lucía Lorenzo y un tanto de Candela) y As Celtas visita a O Val, antepenúltimo clasificado, al que venció por 2-0. 

Jornada propicia

En caso de que las ‘cebras’ se presenten a la última jornada a tiro de un partido, esta puede ser una buena opción para tomar el liderato. El equipo coruñés visitará A Granxa para medirse al Domaio, equipo que, como el Sárdoma, está muy descolgado (seis puntos) y parece claro candidato a ocupar la segunda plaza de descenso a Primera Gallega. No hubo mucha historia en Leyma (4-0 con tantos de Nuria, Candela, Sofía y Lucía Lorenzo). 

Mucho más difícil lo tendrá el filial olívico, que recibirá a un Lóstrego que, pese a su irregular trayectoria como local, ganó el partido de la primera vuelta en Beade. Solo ellas y el Victoria han podido derrotar a As Celtas. 

Y para terminar, duelos ante equipos de la zona media. El Victoria CF recibirá a su ‘tocayo’ Victoria FC, de Santiago, al que en la capital gallega venció por 0-2 con goles postreros de Peque y Maca. 

Algo más sencillo apunta a ser el duelo del conjunto vigués ante el Concello de Boiro, quien ha ofrecido un rendimiento como local que no invita a pensar en una posible sorpresa. En el choque de A Madroa, disputado a mediados de diciembre, el resultado fue un claro 6-2. 

Todo se empezará a dilucidar a partir de este fin de semana. Son calendarios similares en cuanto a dificultad, pero el Victoria CF tiene dos frentes abiertos. Uno es el del duelo directo; el otro, ese favor que sí o sí necesitará de uno de los rivales más destacados. 

